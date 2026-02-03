Bruselas investiga si la eólica china Goldwind recibió ayudas ilegales de Pekín para competir en la UE

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea investiga si Goldwind, fabricante chino de turbinas eólicas, recibió ayudas ilegales del gobierno chino para competir en el mercado europeo. La investigación se centra en posibles ventajas fiscales y financiación preferencial otorgadas a Goldwind, lo que podría distorsionar la libre competencia en la UE. Bruselas actúa bajo el reglamento de subvenciones extranjeras, que permite tomar medidas si se confirman prácticas anticompetitivas como el 'dumping'. El caso afecta a la entrada de capital chino en parques eólicos de cinco países de la UE, incluyendo España, a través de filiales como Vensys.

La Comisión Europea ha iniciado una investigación en profundidad para determinar si el fabricante chino de turbinas eólicas Goldwind compite en el mercado europeo con una ventaja indebida gracias a ayudas ilegales de Pekín, y creado con ello distorsiones en la competencia en la Unión.

El caso se remonta a abril de 2024, cuando Bruselas inició una investigación preliminar --amparada bajo el reglamento de subvenciones extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés)-- para examinar la entrada de capital chino en el desarrollo de parques eólicos en cinco países de la Unión Europea, entre ellos España, a través de varias compañías chinas.

El Ejecutivo comunitario tiene indicios preliminares de que Goldwind, activa en Europa a través de Vensys y otras filiales, ha recibido ayudas desde Pekín en forma de ventajas fiscales y financiación preferencial.

En la práctica "mejoraría su posición competitiva" en el mercado interior y "afecta negativamente" a la libre competencia del sector de los aerogeneradores y otros servicios relacionados, según han explicado los servicios comunitarios.

El nuevo reglamento europeo creado para combatir distorsiones en el mercado común por el 'dumping' de Estados terceros da poderes a la Comisión Europea para investigar formalmente estas actividades.

Y además tomar medidas si se confirman las irregularidades, desde validar cambios en las prácticas de las empresas investigadas hasta imponer medidas correctoras u objetar sus actividades.