Capital Energy arranca 100 MW en Aragón y acelera las obras de otros 420 MW para avanzar en su plan de recuperación

Parte de los proyectos han sido vendidos al fondo internacional Equitix, incluyendo parques con potencial de integración fotovoltaica y almacenamiento.

El desarrollo de Las Mareas ha generado cerca de 1.160 empleos y supuso una inversión de 120 millones de euros.

La compañía acelera la construcción de 370 MW eólicos y 50 MW fotovoltaicos adicionales, con una inversión total de 675 millones de euros.

Capital Energy ha puesto en operación el complejo eólico Las Mareas I y II en Aragón, con una potencia de 100 MW.

Capital Energy avanza en su plan de estabilización. Pone en operación Las Mareas I y II -un complejo eólico en Aragón de 100 megavatios (MW)- y acelera las obras de otros 420 MW renovables adicionales.

La estrategia actual del grupo pasa por priorizar la construcción y puesta en operación de sus activos más maduros, mientras realiza una rotación selectiva de su cartera para reforzar el balance y aliviar la presión de los vencimientos de deuda a corto y medio plazo.

El arranque de estos proyectos permite a Capital Energy empezar a capitalizar el valor de una cartera renovable que ha ido ajustando en los últimos años.

Y es que a principios de la década, durante el boom renovable, la compañía llegó a acumular unos 30.000 MW de pipeline en fases muy iniciales y sin madurar.

Los 100 MW de Las Mareas que ahora pone en operación suponen más de un 10% de toda la nueva potencia eólica instalada en España en 2025.

Además, durante el segundo semestre de 2025 y de forma adicional, Capital Energy ha iniciado la construcción de cerca de 370 MW eólicos y 50 MW fotovoltaicos.

Este conjunto de proyectos supone una inversión total de 675 millones de euros a lo largo de su ciclo de vida completo y refleja el avance firme del plan de negocio de la compañía.

Un parque de Equitix

En la construcción de Las Mareas I y II han participado Nordex, como suministrador y mantenedor de las dieciocho turbinas del modelo N163-5.X que componen el clúster, y GES (Global Energy Services), responsable de la ejecución de los trabajos EPC de los parques eólicos y de la infraestructura de evacuación.

El desarrollo y construcción del proyecto Las Mareas ha supuesto una inversión cercana a los 120 millones de euros y ha generado aproximadamente 670 empleos directos y 490 indirectos durante las fases de fabricación y obra.

A lo largo de su vida útil, la operación de los parques conllevará una inversión adicional estimada de más de 50 millones de euros.

Cabe señalar que el complejo Las Mareas fue vendido al fondo internacional especializado en inversión en infraestructuras Equitix, cuando estaba en fase de construcción. Sin embargo, Capital Energy ha seguido gestionando las obras y mantendrá la operación del parque.

Se trata de una transacción anterior y fuera del Acuerdo Marco -firmado en julio de 2025-, que incluye siete parques eólicos con 350 MW y potencial de integración con fotovoltaica y almacenamiento, lo que podría llevar la capacidad total a cerca de 1.000 MW.

Hablamos de un pacto que podría rondar un valor de entre 650 y 1.000 millones de euros (con todas las hibridaciones).

Como parte de ese Acuerdo Marco, la compañía que preside Jesús Martín Buezas ya ha vendido a Equitix el parque eólico El Castillar, en Guadalajara. Un total de 66,1 MW eólicos, que contemplan una segunda fase con 85 MW adicionales de hibridación fotovoltaica y 70 MW de almacenamiento en baterías.

También ha vendido al fondo el proyecto eólico Joluga, en Navarra. Un total de 22,5 MW, con la posible ampliación de 6 MW fotovoltaicos y 20 MW de baterías.