Iberdrola cierra la venta de sus activos de gas para el tratamiento de purines en España a Edison Next

Iberdrola ha cerrado la venta de su cartera de activos de gas para el tratamiento de purines en España a la compañía de servicios energéticos Edison Next, ha informado la compañía, que no precisó el importe de la operación.

En concreto, el porfolio cuenta con cinco plantas de tratamiento de purines en operación, desarrolladas hace más de 20 años, que suman 52 megavatios (MW), y con cuatro proyectos de biometano en desarrollo por 340 gigavatios hora (GWh) al año y situados en entornos próximos.

La energética ha señalado que el cierre de esta operación, cuyo acuerdo se anunció el pasado mes de diciembre, se enmarca en su "plan de rotación de activos y alianzas y responde a su estrategia de impulsar una transformación hacia negocios con mayores oportunidades de crecimiento, principalmente las redes eléctricas y la generación renovable".

En esta línea, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ha llevado a cabo en los últimos meses diversas operaciones, como la adquisición de la participación de su socio Previ en su filial brasileña Neoenergía y el posterior anuncio de una OPA para alcanzar el 100% del capital.

Asimismo, también ha cerrado una alianza con Masdar para coinvertir 5.200 millones de euros en el mayor parque eólico marino de Iberdrola, 'East Anglia 3', situado en el Reino Unido y con una capacidad de 1.400 MW; y recientes acuerdos de desinversión en México, Hungría y Francia.