El gigante petrolero ruso Lukoil venderá la mayoría de sus activos internacionales a la estadounidense Carlyle

Las claves nuevo Generado con IA Lukoil, la segunda mayor petrolera rusa, venderá la mayoría de sus activos internacionales a la firma estadounidense Carlyle. El acuerdo excluye los activos de Lukoil en Kazajistán, que seguirán bajo control de la compañía rusa. La operación está sujeta a la aprobación de organismos regulatorios, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. La venta responde a las sanciones y restricciones impuestas a Lukoil y otras petroleras rusas, lo que ha impulsado la desinversión fuera de Rusia.

La petrolera rusa Lukoil, el segundo mayor productor de crudo del país, ha alcanzado un acuerdo con la firma de inversión estadounidense Carlyle para la venta de Lukoil International, filial propietaria de los activos de la compañía fuera de Rusia.

En este sentido, Lukoil ha precisado que el acuerdo con Carlyle "no incluye los activos en Kazajistán", que seguirán siendo propiedad del Lukoil y continuarán operando bajo la licencia correspondiente.

Asimismo, la petrolera rusa ha subrayado que el acuerdo no es exclusivo y está sujeto a ciertas condiciones previas, como la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De este modo, Lukoil ha asegurado que continúa las negociaciones con otros posibles compradores, recordando que Lukoil International está en venta "debido a las medidas restrictivas impuestas por algunos países contra la empresa y sus filiales".

El pasado mes de octubre, la OFAC incluyó en su 'lista negra' a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, así como a más de una treintena de sus filiales, aumentando así la presión sobre el sector energético ruso al reducir la capacidad del Kremlin para generar ingresos, lo que empujó a Lukoil a poner a la venta su negocio fuera de Rusia.

A diferencia de Rosneft, controlada por el Estado, Lukoil es una empresa privada rusa y cuenta con importantes activos en Europa, así como en Azerbaiyán, Kazajistán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Nigeria.

Entre los activos de Lukoil en el Viejo Continente, destacan una refinería en Bulgaria y otra en Rumanía, controladas al 100% por la rusa, así como una tercera en Países Bajos con una participación minoritaria, así como instalaciones de almacenamiento de energía y redes de gasolineras en Bulgaria, Rumanía, Croacia, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte.

A finales de octubre, Lukoil alcanzó un acuerdo para la venta de su negocio internacional a Gunvor, empresa comercializadora de energía y materias primas fundada en el año 2000 por el ruso Gennady Timchenko y el sueco Torbjörn Törnqvist, aunque el acuerdo finalmente acabó descarrilando después de que Estados Unidos señalase a esta empresa como un "títere del Kremlin".