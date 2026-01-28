Red Eléctrica activa el servicio de interrupción del consumo industrial de las 8 a las 10 de la mañana por falta de suministro

Las claves nuevo Generado con IA Red Eléctrica ha activado el sistema SRAD de interrupción del consumo industrial entre las 8 y las 10 de la mañana por falta de suministro. La menor generación eólica y problemas en la interconexión con Portugal obligaron a reducir 860 MW de consumo industrial. La activación del SRAD implica una reducción temporal y controlada del consumo, ejecutada en menos de 15 minutos y retribuida doblemente a los participantes. El sistema SRAD, en funcionamiento desde 2022, permite a industrias y agregadores participar voluntariamente cuando su consumo supera 1 MW.

Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, ha activado por primera vez en 2026 el SRAD, el sistema de respuesta activa de la demanda, entre las 8 y las 10 de la mañana, por falta de suministro.

Esto significa que REE ha necesitado potencia adicional “a subir” porque las reservas habituales no bastan para mantener el equilibrio del sistema.

En concreto, "se casaron en el mercado eléctrico 430 MW a las 8 de la mañana y 435 MW a las 9 de la mañana, y como no se ha producido tanta generación eólica como se esperaba, se ha tenido que activar 860 MW de consumo industrial", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Cristina Corchero, fundadora de la empresa Bamboo Energy.

A esas horas tampoco hay fotovoltaica, y ha habido problemas con la interconexión con Portugal, así que se ha tenido que acudir a este mecanismo en el que participan aquellas industrias que han pujado en la subasta convocada en noviembre pasado.

"En 2025 no hubo ninguna interrupción del suministro, así que se podría decir que es la primera vez entre el año pasado y lo que llevamos de este que se utiliza", añade Corchero.

ACTIVACIÓN DEL SERVICIO REE

La activación supone una orden de reducción de consumo (apagado temporal y controlado) que debe ejecutarse normalmente en un plazo máximo de unos 15 minutos desde el aviso.

Cada episodio de activación tiene duración limitada (habitualmente hasta 3 horas al día), y los participantes reciben doble retribución: por estar disponibles y por cada activación efectiva.

"Este 28 de enero, a las 8.00 h., el operador del sistema ha procedido a la activación del servicio de respuesta activa de la demanda, previsto en el PO. 7.5. La activación ha durado hasta las 10 de la mañana", señala el comunicado de REE.

"En esta ocasión, la aplicación de SRAD se realiza con el fin de amortiguar el efecto sobre el sistema eléctrico peninsular de la situación adversa desencadenada en Portugal a causa del temporal, razón por la cual se han reducido la importación de electricidad y de la caída de la producción eólica prevista por el efecto de este temporal sobre el sistema español".

Subasta de noviembre

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar la subasta de SRAD (Sistema de Respuesta Activa de la Demanda) cerrando al precio más alto conseguido, 65 euros/MWh con récord de participación.

Este servicio, voluntario y retribuido, lleva en funcionamiento desde 2022 y se emplea en casos puntuales para mantener el equilibrio entre generación y demanda. Y en esta ocasión, la normativa abría el paraguas a más participantes que los de siempre, los grandes electrointensivos sobre todo, industria pesada).

Es decir, que pueden participar voluntariamente aquellos consumidores que disponen de una capacidad de oferta mínima de 1 MW, y si es menos, pueden participar de forma agregada, bajo la figura del agregador de la demanda.