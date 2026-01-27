El 84% de los españoles ven la solar fotovoltaica como una alternativa viable y sostenible, según estudio

Las claves nuevo Generado con IA El 84% de los españoles considera la energía solar fotovoltaica como una alternativa viable y sostenible para la generación eléctrica. El 66,3% de los encuestados cree que España debe impulsar la energía solar, destacando su potencial para reducir dependencia energética y abaratar costes. El 67% apoya la instalación de parques solares en España y en su comunidad, y más de la mitad los ve compatibles con la producción agraria. Casi siete de cada diez encuestados consideran imprescindible el almacenamiento energético para aprovechar la energía solar y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

El 84,2% de los españoles considera que la energía solar fotovoltaica es una alternativa viable y sostenible para la generación de electricidad en el país, según la encuesta 'Percepción de la población española sobre la energía fotovoltaica', elaborada por Sigma Dos para la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

En concreto, la encuesta refleja un elevado grado de consenso social sobre el papel estratégico de la energía solar en el actual contexto de transición energética, mientras que la preocupación por el cambio climático alcanza una media de 6,9 puntos sobre 10.

Las energías renovables son percibidas como una herramienta clave tanto para combatirlo como para avanzar hacia un sistema energético más seguro, competitivo y sostenible.

Asimismo, el 70% de los encuestados valoran que las energías renovables tienen un papel muy o bastante relevante en la desaceleración del cambio climático.

El director general de UNEF, José Donoso, ha destacado que los datos de la encuesta "demuestran que la sociedad española sigue apoyando mayoritariamente la energía fotovoltaica, tanto de su generación en parques solares como en soluciones para el autoconsumo, y que ha comprendido lo que aporta a la independencia energética del país, de combustibles fósiles importados, y el ahorro que supone en su factura".

Asimismo, el 66,3% de los encuestados considera que se debe impulsar la energía solar en España, y sitúa esta tecnología como la que más se debe desarrollar para la generación de energía en el país.

El principal beneficio que se atribuye a los parques de energía solar fotovoltaica es que se trata de una energía inagotable, al provenir directamente del sol. A este factor se suman otros beneficios ampliamente reconocidos, como que no produce CO2 ni gases de efecto invernadero, reduce la dependencia de otros combustibles y contribuye a disponer de una energía más barata.

Por otra parte, el 67% de los encuestados se muestra a favor de la implantación de parques fotovoltaicos en España y en su comunidad autónoma, frente a sólo un 11% que se posiciona en contra.

Incluso cuando se plantea su instalación en el propio municipio, el apoyo sigue siendo mayoritario (60,7%). Además, consideran clave la consulta y participación de la población local en los proyectos.

En términos de impacto socioeconómico, dos de cada tres personas (66,5%) creen que apostar por la energía solar supone una oportunidad para la España vaciada, y el 64,1% considera que los parques solares pueden generar crecimiento y empleo en las zonas rurales.

Además, más de la mitad (53,7%) ve compatibles los parques solares con la producción agraria, reforzando la percepción de la fotovoltaica como una fuente de energía sostenible y de futuro también en el ámbito rural.

Apagón y renovables

Por otra parte, el estudio analiza también la percepción de la población sobre el apagón del pasado 28 de abril, destacando que la mayoría de los encuestados no relaciona el desarrollo de las energías renovables con las causas del cero eléctrico.

A este respecto, el 43,3% de los encuestados señala como principal causa del apagón el fallo de las centrales eléctricas que debían controlar la tensión de la red, muy por delante de otras posibles explicaciones, como desconexiones por seguridad, el despliegue de renovables o un ciberataque.

Respecto al almacenamiento energético, clave para aprovechar la energía solar, la encuesta muestra un respaldo mayoritario como complemento necesario para la energía solar fotovoltaica.

De esta manera, casi siete de cada diez encuestados consideran que el almacenamiento es imprescindible o muy importante para aprovechar mejor la energía generada y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, y están de acuerdo con que su municipio cuente con instalaciones de almacenamiento

Además, más del 60% creen que el almacenamiento contribuye de forma relevante a mejorar la seguridad del suministro y a reducir la dependencia energética exterior.