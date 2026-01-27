El CSN publicará el informe sobre el futuro de la nuclear de Almaraz en verano, fuera de plazo de compra de combustible

Las claves nuevo Generado con IA El informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz se publicará en verano, fuera del plazo para comprar nuevo combustible. Los propietarios de la central, Iberdrola, Endesa y Naturgy, tienen hasta el 18 de febrero para presentar la documentación necesaria al CSN. Existen tres posibles escenarios para Almaraz: obtener la prórroga, iniciar el desmantelamiento o que las empresas desistan por los plazos. Si no se decide extender la operación antes de la recarga prevista entre marzo y mayo, la central podría bloquear su continuidad más allá de 2027-2028.

El Consejo de Seguridad Nuclear ya tiene fecha para presentar su informe sobre la viabilidad de la extensión de la vida útil de la central de Almaraz (Cáceres). Será en los meses de verano, de julio a septiembre.

Es una fecha muy posterior al límite en que la central debe decidir si comprar combustible para los siguientes dos años, en los que aún no se sabe si seguirá en funcionamiento o iniciará el proceso de desmantelamiento.

"Ellos sabrán lo que han hecho cuando han presentado la solicitud de ampliación tan tarde, y si tienen dificultades para cumplir con sus objetivos de contratación de personal o de compra de combustible, ese es su problema, no es responsabilidad del CSN", ha señalado el presidente del consejo, Juan Carlos Lentijo.

Además, los titulares de la planta, Iberdrola, Endesa y Naturgy, tienen hasta el 18 de febrero para presentar la documentación requerida para elaborar ese informe.

"Podemos avanzar tan rápidamente porque no se trata de una autorización decenal, que es lo que tradicionalmente se ha hecho, sino para una autorización complementaria, es decir, ya se hizo un informe para diez años, pese a que el cierre estaba programado para años anteriores".

Tres escenarios

Para el CSN, se abren ahora tres posibles escenarios. Uno es que Almaraz obtenga la autorización para extender su vida útil, cuyo informe del regulador no es preceptivo ni vinculante, que no se le conceda y a partir del 1 de noviembre de este año se empiece a analizar la documentación del desmantelamiento, y una última opción es que sea demasiado tarde y las eléctricas desistan en sus intenciones.

Actualmente el CSN tiene sobre la mesa dos expedientes al mismo tiempo, el del cierre y desmantelamiento de la central y el de la prórroga por tres años más.

"Tendremos que valorar, entre otros elementos, el envejecimiento de la central, el cumplimiento de la autorización vigente algún sistema concreto, por ejemplo, la protección anti incendios, cuya normativa puede haberse renovado en los últimos años después de que se diera la autorización decenal", añade Lentijo.

"También vamos a observar cuáles son los planes de recursos humanos de Almaraz, un factor que valoraremos y tendremos especialmente en cuenta".

Compra de uranio

El proceso de desmantelamiento poddría ser irrevocable, con unos plazos tan apurados para la compra de combustible, de uranio enriquecido.

El calendario técnico sitúa la decisión práctica entre marzo y mayo de este año, que es cuando está prevista la próxima recarga de Almaraz I. Si para entonces no se ha decidido apostar por la operación más allá de 2027‑2028, esa recarga se planifica como la última y se ajusta al cierre, lo que en la práctica podría bloquear la continuidad hasta 2030.

"Entre marzo y mayo le toca a Almaraz su parada de recarga de combustible, y si no se renueva y se realizan los correspondientes trabajos de mantenimiento, no se puede continuar con la central en funcionamiento", señalan fuentes cercanas a los propietarios de la central a este diario.