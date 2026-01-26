Europa despierta a la eólica marina: los países del Mar del Norte acuerdan invertir 1 billón de euros en desarrollar 135 GW

Las claves nuevo Generado con IA Nueve países del Mar del Norte invertirán 1 billón de euros para desarrollar 135 GW de energía eólica marina. El objetivo es construir 15 GW de energía eólica marina al año entre 2031 y 2040, impulsando la expansión del sector en Europa. El pacto prevé generar 91.000 empleos adicionales, reducir los costes de la energía eólica marina en un 30% para 2040 y movilizar 1 billón de euros en actividad económica. La industria y los gobiernos acordaron facilitar inversiones mediante contratos por diferencia y eliminar obstáculos regulatorios a los acuerdos de compra de energía.

El Pacto de Inversión de la Cumbre del Mar del Norte movilizará 1 billón de euros en inversiones en energía eólica marina para Europa.

Los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros de Energía de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y el Reino Unido, junto con los Ministros de Energía de los nueve países del Mar del Norte, se han reunido en Hamburgo para impulsar la expansión de la energía eólica marina.

Junto con la industria y los operadores de sistemas de transmisión, los gobiernos se comprometen a construir 15 GW de energía eólica marina al año durante el período 2031-2040 y a reducir el riesgo de las inversiones en este sector. La industria, a cambio, promete reducciones de costes, 91.000 empleos adicionales y 1 billón de euros de actividad económica.

Con el Pacto de Inversión, Europa está planificando el desarrollo masivo de la energía eólica marina que necesita para cumplir sus objetivos de seguridad energética y competitividad.

Se han comprometido a planificar un desarrollo masivo de la energía eólica marina para Europa con su ambición de construir 300 GW de energía eólica marina en los Mares del Norte para 2050.

El Pacto se sustenta en una Declaración firmada por más de 100 empresas de energía eólica marina de toda la cadena de valor.

La energía eólica marina ha sido un éxito europeo, con 37 GW instalados en 13 países. Esto supone más de 6.000 turbinas que suministran electricidad local, limpia y competitiva a gran escala. Sin embargo, su implementación se ha visto frenada por un diseño de subastas deficiente, el aumento de los costes de capital y la falta de visibilidad de la cadena de suministro debido a la incertidumbre en la cartera de proyectos.

En el Pacto de Inversión, los gobiernos se comprometen a proporcionar seguridad en la planificación y la inversión, y a reducir el riesgo de los proyectos de energía eólica marina.

Esto incluye el compromiso de establecer Contratos por Diferencia (CfD) bilaterales como estándar para el diseño de subastas de energía eólica marina, para facilitar las inversiones y reducir los costes de financiación al ofrecer visibilidad sobre los ingresos.

El pacto también compromete a los Gobiernos a eliminar cualquier obstáculo regulatorio a los Acuerdos de Compra de Energía (PPA), acuerdos directos entre productores de electricidad y consumidores finales corporativos.

Esta cartera constante de proyectos eólicos marinos generará la confianza necesaria para invertir en nueva capacidad de fabricación, infraestructura portuaria y buques.

Industria eólica europea

A cambio, la industria eólica marina europea se compromete a reducir los costes de la energía eólica marina en un 30% hacia 2040, en comparación con los niveles de 2025. Esta reducción de costes se verá impulsada por efectos de escala, menores costes de capital y una mayor industrialización, respaldada por la claridad y la visibilidad de la cartera de proyectos.

La industria creará valor duradero para la economía, las comunidades y los consumidores. Se compromete a movilizar 1 billón de euros de actividad económica para Europa, creando 91.000 empleos adicionales e invirtiendo 9.500 millones de euros en la cadena de valor, incluyendo la fabricación, la infraestructura portuaria y los buques.

Además de los parques eólicos marinos tradicionales conectados a un país, los GRT (Gestores de Redes de Transporte) identificarán proyectos de cooperación rentables en el Mar del Norte.

Su objetivo es identificar 20 GW de proyectos transfronterizos económicamente prometedores para 2027, para su implementación en la década de 2030. Esto incluye proyectos híbridos marinos que combinan la producción e interconexión de electricidad, así como proyectos en un país conectado a otro. Los GRT también desarrollarán principios de reparto de costes para estos proyectos de cooperación.

“Hoy, Europa redobla su apuesta por la energía eólica marina”, afirma Malgosia Bartosik, directora general interina de WindEurope.

"La cooperación gubernamental para el desarrollo de la energía eólica marina puede contribuir a atraer inversiones por valor de un billón de euros en la próxima década. Esta es la mejor respuesta posible a quienes dudan de Europa. Y también a nuestro empeño por ofrecer energía local, segura y asequible".