La tensión entre EEUU e Irán alza el precio de los fletes de crudo: las navieras evitan otra vez el Estrecho de Ormuz

EEUU ha impuesto nuevas sanciones a la llamada 'flota en la sombra' de Irán, que incluye nueve buques y ocho empresas acusadas de comercializar crudo sancionado.

Los plazos de entrega de combustibles en puertos europeos y africanos se han alargado hasta una semana, y han disminuido las existencias de fueloil.

Irán, con grandes reservas de petróleo y gas, ve limitado su potencial de influencia global debido a sanciones internacionales y falta de inversión.

El aumento de la tensión entre EEUU e Irán ha elevado los precios de los fletes de crudo, ya que muchas navieras evitan el Estrecho de Ormuz por seguridad.

El petróleo, el gas, el uranio iraní y el control de las rutas marítimas por el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo vuelven a estar en el punto de mira de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

Con los conflictos internos del país persa y la presión estadounidense con amenazas militares, nuevas sanciones y la posible intervención “en defensa” de los manifestantes ha tenido un efecto directo en los mercados energéticos internacionales y las navieras evitan pasar, como en ocasiones anteriores, por el Estrecho de Ormuz.

Irán posee algunas de las mayores reservas probadas de petróleo y las segundas mayores de gas del mundo, lo que le otorga un potencial estructural para influir en la oferta global y en los precios, aunque ese potencial esté limitado por sanciones y falta de inversión.

Además, como la mayoría de los países de Oriente Medio, el petróleo es la columna vertebral de su economía, pese a años de sanciones.

Según el último informe del centro de investigación Engine, del viernes 23 de enero, los plazos de entrega de combustibles por barco en los principales puertos europeos y africanos han experimentado una variación significativa.

Lo confirma ARA bunkering hub (Ámsterdam-Róterdam-Amberes), el segundo centro de repostaje de combustible, bunkering, para buques más grande del mundo y el principal de Europa. Los compradores están avisando que el plazo de entregas se está alargando hasta los 6 y 7 días para el fueloil (VLSFO) y de entre 4 y 5 días para las de combustible diésel (LSMGO).

Las existencias de fueloil han disminuido un 2% en lo que va enero, según datos de Insights Global. Los analistas advierten que una mayor escalada podría llevar a Teherán a atacar a los petroleros en el Estrecho de Ormuz o incluso intentar cerrar la vía fluvial, vital para las exportaciones de petróleo.

Riesgo en Ormuz

Esta situación está alterando, una vez más, las redes de transporte marítimo, obligando a los transportistas a revertir el rumbo en los tránsitos de Suez y planteando preguntas incómodas para las compañías navieras europeas sobre la exposición, la confianza y el riesgo a largo plazo.

Las tensiones en torno a Irán y el Mar Rojo también se están extendiendo a los mercados de combustible para búnker, con precios globales del diésel subiendo desde mínimos de varios años. Y es que una quinta parte del consumo total de petróleo del mundo pasa por el Estrecho, y en el caso de Qatar, pasa por allí casi todo su GNL (gas natural licuado).

Las tarifas de flete del sur de Asia a Europa también están subiendo, ya que las navieras incorporan rutas más largas, mayores costes de combustible y una incertidumbre constante.

Maersk anunció a principios de enero que retomaría su ruta que conecta Oriente Medio e India a la costa este de EEUU por el Suez, por una supuesta mejor estabilidad en el Mar Rojo, sin embargo, el cambio abrupto de esta semana, ha hecho que desvíe varios servicios.

Otro tanto ha ocurrido con competidores como el gigante francés CMA CGM, que también intentó realizar pruebas de retorno similares, aunque limitadas. Ya ha anunciado que desviará varios servicios entre Asia y Europa por el Cabo de Buena Esperanza.

Flota de la Sombra

Y si ya es bien conocida la "flota de la sombra" de Rusia, petroleros fantasmas que comercian con crudo sancionado por EEUU y la Unión Europea por invadir Ucrania. También se acusa a Irán de hacer lo mismo.

De hecho, Estados Unidos anunció este viernes que había atacado a la "flota en la sombra" de Irán por la represión a los manifestantes.

Según dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado, el gigante americano ha impuesto sanciones a nueve buques y a ocho empresas relacionadas.

En concreto, se trata de buques y sus respectivos propietarios o empresas de gestión, que incluyen entidades con sede en India, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, y que han transportado colectivamente cientos de millones de dólares en petróleo y productos derivados del petróleo iraníes a mercados extranjeros.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha advertido que se seguirá rastreando las decenas de millones de dólares que el régimen ha robado y que intenta desesperadamente transferir a bancos fuera de Irán.