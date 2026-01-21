Los CAEs, certificados de ahorro energético, suben en un año como la espuma, multiplicando un 650% las solicitudes

Para 2026, el objetivo nacional de ahorro energético es de 9.420 GWh, pudiendo cubrirse hasta el 92% de la obligación mediante CAEs.

En la Comunidad de Madrid, el 63,2% del ahorro energético solicitado y el 67,3% de las actuaciones se han realizado en viviendas unifamiliares, con casi un millón de euros abonados.

La industria y el transporte concentran el mayor ahorro energético, mientras que Castilla y León acumula más de la mitad de las actuaciones del país.

Las solicitudes de certificados de ahorro energético (CAEs) han crecido un 650% en un año, pasando de 700 en 2024 a 4.624 en 2025.

En sólo dos años, los certificados de ahorro energético (CAEs) han experimentado una subida imparable. En 2023 arrancaban legalmente estos instrumentos y en 2024 ya habían cogido impulso al multiplicar las solicitudes un 650% para obtenerlos.

Si en 2024 el sistema cerraba con unos 1,9 TWh de ahorro solicitado y alrededor de 700 solicitudes, en 2025 se han alcanzado los 7,7 TWh, con 4.624 solicitudes y cerca de 18.000 actuaciones, según explica Alberto Vázquez, consultor de Estrategia, Sostenibilidad y Transformación Digital del Grupo Isonor.

"Industria y transporte concentran el grueso del ahorro en gigavatios hora (GWh), mientras que el volumen de actuaciones crece apoyado en el resto de fichas técnicas. Así, Castilla y León concentra más de la mitad de las actuaciones de España", puntualiza Vázquez.

Por su parte, la edificación empieza a calentar motores y ya son actuaciones rentables la sustitución de calderas por aerotermia o bomba de calor, el aislamiento térmico como las fachadas, las cubiertas o los SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior).

"Los CAEs no son sólo números, son oportunidades para optimizar consumo, reducir costes y generar retorno económico por cada mejora que se implementa", explica la asesora energética Girowatt en redes sociales.

Cifras récord en Madrid

El último informe de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía en la Comunidad de Madrid, recoge la actividad desarrollada a lo largo de un año dinámico para el sector.

A 31 de diciembre de 2025, 264 usuarios recibieron el importe de CAES, con un total abonado de casi un millón de euros (996.676 euros), y el 90,8% de las actuaciones en edificación se han realizado en viviendas unifamiliares, según esta asociación regional.

Emisiones de CAE MITECO

Antes de la reforma de vivienda, el 84,6% tenía una letra D o inferior de etiqueta energética, tras ella el 93,1% de los edificios tenían letra C o superior.

La Comunidad de Madrid representa, en comparación con el resto de comunidades, el 63,2% del ahorro energético solicitado, el 60,9% de las solicitudes de emisión de CAES y el 67,3% del total de actuaciones.

El precio que reciben los propietarios iniciales de los ahorros es de 142 euros/MWh. Y el periodo medio de pago actual a los clientes, desde que se recibe la documentación correcta, es de 83,7 días.

"La eficiencia energética no sólo reduce consumo, también se monetiza", señala la empresa de instalaciones fotovoltaicas y aerotermia Vimart G&T. Los CAEs permiten convertir el ahorro anual obtenido tras actuaciones de rehabilitación o sustitución de sistemas en ingresos económicos directos.

Objetivo anual para 2026

Cada año, el Gobierno fija el ahorro energético para 2026, incluyendo obligaciones, certificados y las aportaciones dinerarias al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), que es el sistema que se pretende sustituir con los CAEs.

El pasado 16 de enero se cerró el periodo de audiencia e información pública del correspondiente real decreto y ahora deberá fijarse cuánto y cómo deben ahorrar energía las comercializadoras y demás sujetos obligados (eléctricas, gasistas y operadores de productos petrolíferos y GLP) en 2026. Además de qué parte podrán cumplir con CAE y cuál se tendrá que pagar al FNEE.

El objetivo de ahorro en el sistema de obligaciones de eficiencia para 2026 se sitúa en 810 kilotoneladas de equivalente de petróleo (ktep) de energía final. Esto equivale a unos 9.420 GWh, por encima del objetivo de 2025.

Y la memoria del citado real decreto prevé que el conjunto de sujetos obligados deba realizar aportaciones económicas al sistema por unos 1.871 millones de euros en 2026, de los cuales el importe asignado al sector eléctrico es 578,037 millones. Es decir, alrededor del 30,9%.

En 2026 se plantea que los sujetos obligados puedan llegar a cubrir hasta el 92% de su obligación mediante CAEs, reduciendo a un 8% la parte mínima que ha de cumplirse con ingreso directo al FNEE.