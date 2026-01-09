Las importaciones de crudo a España caen un 8,5% en noviembre y en el acumulado del año un 4,8%

Las claves nuevo Generado con IA Las importaciones de crudo a España cayeron un 8,5% en noviembre respecto al mismo mes de 2023, situándose en 5,005 millones de toneladas. En el acumulado anual, España ha importado 56,1 millones de toneladas de crudo, un 4,8% menos que el año anterior. México fue el principal proveedor en noviembre, seguido por Estados Unidos y Brasil, aunque estos dos últimos redujeron sus envíos. Las importaciones desde Venezuela acumulan un descenso del 73,9% en el año, tras la revocación de permisos de exportación por parte de Estados Unidos.

Las importaciones de crudo a España se situaron en los 5,005 millones de toneladas en noviembre, lo que supone un descenso del 8,5% con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En el acumulado del año, el crudo importado a España alcanza los 56,1 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 4,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En el mes se importaron 32 tipos de crudo originarios de 16 países. México, con 957.000 toneladas y el 19,1% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en noviembre, con un aumento interanual del 1,8%.

Le siguieron Estados Unidos, con 657.000 toneladas -el 13,1% del total-, que bajó sus entregas un 20,6% respecto a noviembre de 2024, y Brasil, con 545.000 toneladas -el 10,9% del total-, que las disminuyó también un 34,4%.

Las importaciones de crudo de Venezuela desde abril vienen registrando un cero coincidiendo con la revocación por los Estados Unidos de los permisos y exenciones concedidos a varias empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, para exportar crudo desde el país latinoamericano.

Ahora suman un acumulado en el año de 745.000 toneladas, un 73,9% menos que en el mismo periodo de 2024.

Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP descendieron en el mes un 8,6% con respecto a noviembre del año pasado y representaron el 34,6% del total.

Crecieron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Argelia, con un incremento del 78,8% con respecto al mismo mes de 2024, Irak (+43,1%) y Nigeria (+19,4%). Mientras, las entradas de crudo de los países No-OPEP disminuyeron en el mes un 8,4% frente a noviembre del año pasado, y representaron el 65,4% del total.

Por áreas geográficas, América del Norte fue la principal zona de abastecimiento al país en el mes, con el 37,7% del total, por delante de África (24,1%), América Central y del Sur (16,3%), Europa y Euroasia (10,9%) y Oriente Medio (10,9%).