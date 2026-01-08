Moeve y Galp negocian una fusión para crear dos compañías líderes en industria energética y gasolineras

RetailCo agruparía una de las mayores redes de estaciones de servicio en España y Portugal, ofreciendo una gama de productos más amplia y mejor servicio al cliente.

Las negociaciones contemplan la creación de dos plataformas energéticas europeas: una industrial (IndustrialCo) y otra de retail (RetailCo).

Moeve (antigua Cepsa) y la portuguesa Galp han firmado un acuerdo no vinculante para negociar la integración de sus negocios downstream en la Península Ibérica.

Moeve (antigua Cepsa) y la portuguesa Galp firman un acuerdo no vinculante para avanzar en negociaciones sobre una posible integración de sus negocios downstream -refino, distribución y comercialización de carburantes- para crear dos compañías líderes en la Península Ibérica.

En el marco de estas conversaciones, las compañías han anunciado que analizará la posible creación de dos plataformas energéticas europeas.

La primera plataforma sería de carácter industrial (IndustrialCo) e integraría las actividades de refino, trading, química y energías basadas en moléculas verdes (como biocombustibles e hidrógeno), orientada a clientes B2B.

La segunda sería una plataforma de retail (RetailCo) con una de las mayores redes de estaciones de servicio en España y Portugal, destinada a ofrecer una gama de productos más amplia, un mejor servicio de conveniencia y un mayor valor para los clientes.

