La importación de gas natural ruso cae un 44% y la demanda nacional crece un 7,4% en 2025, por la generación eléctrica

Las claves nuevo Generado con IA La importación de gas natural ruso en España ha caído un 44% en 2025, mientras que la demanda nacional ha crecido un 7,4% impulsada principalmente por la generación eléctrica. El consumo industrial de gas disminuyó un 5,2%, mientras que la demanda para generación eléctrica aumentó un 33,3%, y las exportaciones crecieron un 17,4%. Argelia y Estados Unidos se consolidan como principales proveedores de gas natural a España, que ha recibido gas de 16 orígenes diferentes. El consumo de gas natural licuado para 'bunkering' subió un 62%, y la contratación de servicios logísticos y almacenamiento de GNL alcanza niveles récord, mostrando el compromiso del sector con la descarbonización.

La demanda de gas natural transportada -demanda nacional más exportaciones- en España se ha incrementado un 7,4% en 2025, hasta alcanzar los 372 teravatios hora (TWh).

Ha sido impulsada por el incremento de la demanda para generación eléctrica, que se ha disparado un 33,3%, hasta los 99,6 TWh, y por las exportaciones, que han aumentado un 17,4% hasta los 40,5 TWh, según datos provisionales de Enagás.

La demanda nacional ha crecido un 6,3% en este año, hasta alcanzar los 331,4 TWh, de los cuales 231,8 TWh correspondieron a la demanda convencional de gas natural -destinada a los consumos de hogares, comercios e industrias-, que ha caído un 2% con respecto a 2024.

Este descenso se ha debido principalmente a un menor consumo industrial, que ha bajado un 5,2%, hasta situarse en los 167,6 TWh, motivado principalmente por la caída de la cogeneración.

Enagás ha destacado que el sistema gasista español ha funcionado con una disponibilidad del 100% las 24 horas, todos los días del año, y "ha mostrado una gran robustez y flexibilidad".

A este respecto, en el 'cero eléctrico' del pasado 28 de abril, Enagás ha subrayado que el sistema gasista "garantizó en todo momento el suministro a todos los consumidores".

"En particular a los ciclos combinados, que fueron clave para la recuperación gradual del sistema eléctrico".

Argelia y EEUU

En 2025, las plantas de regasificación españolas han recibido gas natural de 16 orígenes diferentes, contribuyendo a una amplia diversificación del suministro y reforzando a España como un punto estratégico de entrada de gas natural licuado (GNL) a Europa.

El principal suministrador ha sido Argelia, seguido de Estados Unidos, mientras que las importaciones de gas ruso han descendido en 2025 un 44%.

España sigue contribuyendo a la seguridad de suministro del resto de Europa, tanto por las interconexiones por gasoducto como con recargas de buques de gas natural licuado (GNL).

Así, el consumo de gas natural licuado (GNL) para 'bunkering' ha crecido un 62% respecto a 2024, lo que refuerza su importante papel en la reducción de emisiones contaminantes en el transporte marítimo.

Garantías de Origen

Actualmente, España cuenta con 27 instalaciones que inyectan gas renovable en el sistema gasista. Durante el año 2025, las transacciones realizadas en la Plataforma de Garantías de Origen (GdOs) han superado los 2,1 TWh.

En el proceso de subasta anual a 15 años, se han asignado el 100% de los 'slots' de carga de GNL ofertados, con más de 1.000 'slots' de 'small scale' contratados hasta 2040. La cifra de solicitudes recibidas en el proceso de subasta ha sido del 300%, lo que ha supuesto un récord y muestra el fuerte compromiso del sector marítimo con la descarbonización.

Por su parte, la subasta anual de 'slots' de descarga de GNL también ha mostrado el elevado interés del sector por la logística de buques, con más de 2.100 'slots' contratados hasta 2040.

Mientras, el servicio de almacenamiento de GNL ha registrado una contratación promedio de casi el 100% y la capacidad contratada en almacenamientos subterráneos ha alcanzado una media de 87%.