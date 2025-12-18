CVC y los March reordenan su inversión en Naturgy y se reparten sus acciones tras los ajustes de BlackRock y Criteria

Las partes aseguran que la reorganización no afecta a la estabilidad accionarial de Naturgy ni al compromiso de los socios con la empresa.

El nuevo acuerdo sustituye al pacto parasocial anterior y regula las relaciones entre Alba, Rioja Investments, Rioja Luxembourg y Rioja Acquisition como accionistas de Naturgy.

CVC y la familia March han reorganizado su inversión en Naturgy, repartiéndose sus participaciones para ganar mayor flexibilidad sin alterar la administración del grupo.

Nuevo capítulo en la reorganización accionarial de Naturgy. CVC y la familia March se reparten sus participaciones en la empresa gasista para ganar "mayor flexibilidad" pero sin alterar la administración del grupo.

Corporación Financiera Alba, la firma de inversiones de la familia March, ha notificado la modificación de los acuerdos que mantiene con Rioja Investments -vehículo de inversión conjunto participado mayoritariamente por el fondo CVC- en relación con Naturgy.

Estos acuerdos sustituyen al pacto parasocial firmado en mayo de 2018 y modificado posteriormente en agosto de 2019.

La operación consiste en una reorganización de la estructura de inversión que implica la salida de Alba como socio de Rioja Luxembourg, sociedad a través de la cual se articulaba parte de la participación conjunta.

Como resultado, Alba pasará a ostentar directamente un 5,01% del capital social de Naturgy, frente a la participación indirecta que mantenía hasta ahora. Por su parte, Rioja Acquisition conservará una participación del 13,80% en la energética.

"La nueva estructura permite a ambos socios una mayor flexibilidad sin alterar la gobernanza ni los objetivos

conjuntos de su inversión en Naturgy", han explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Recuerdan que esta modificación societaria no afecta al compromiso de los accionistas de Rioja con respecto a su inversión y la creación de valor en Naturgy.

"En este sentido, conviene recordar que la participación en Naturgy es la mayor inversión individual de Alba e indirectamente una de las mayores inversiones de los fondos gestionados por CVC en Europa. Ambos accionistas siguen plenamente comprometidos y coordinados", añaden.

Como consecuencia de esta reordenación, las partes han acordado dar por terminado el pacto parasocial anterior y sustituirlo por un nuevo pacto, que entrará en vigor una vez ejecutadas las transmisiones accionariales previstas. Dicho acuerdo regulará, a partir de ahora, las relaciones entre Alba, Rioja Investments, Rioja Luxembourg y Rioja Acquisition en su condición de accionistas de Naturgy.

En línea con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, las entidades firmantes comunicarán formalmente a la CNMV la entrada en vigor del nuevo pacto parasocial y depositarán en el Registro Mercantil de Madrid un extracto de las cláusulas relevantes, junto con su correspondiente traducción al español.

La compañía ha subrayado que esta reorganización no altera la estabilidad accionarial de Naturgy y responde a una actualización de los términos que rigen la inversión de sus socios financieros de referencia.