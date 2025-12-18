La CNMC fija los días 29 y 30 de diciembre para aprobar 'in extremis' la retribución de las redes eléctricas

El sector eléctrico advierte que la propuesta podría poner en riesgo las inversiones necesarias para la electrificación y anticipa posibles batallas legales si no se modifican las condiciones.

El nuevo modelo propone una tasa de retribución financiera del 6,58% para seis años, inferior a la que reclamaba el sector y por debajo de la aplicada en países como Portugal o Reino Unido.

El Pleno se celebra tras meses de enfrentamientos entre la CNMC y las principales eléctricas, y con discrepancias internas entre los consejeros del regulador.

La CNMC votará los días 29 y 30 de diciembre la aprobación de las nuevas circulares que definirán la retribución del transporte y distribución eléctricas entre 2026 y 2031.

La reunión más esperada del año en el sector eléctrico ya tiene fechas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha habilitado los días 29 y 30 de diciembre para someter a votación en Pleno la aprobación de las cuatro circulares que redefinirán la retribución del transporte y la distribución eléctricas entre 2026 y 2031.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, las fechas se han fijado después de que Cani Fernández, presidenta de Competencia, dejase claro a consejeros, directivos y técnicos que debían estar disponibles incluso durante las fiestas navideñas si la situación lo requiere.

Se trata de un Pleno in extremis, que llega tras meses de enfrentamientos con las distribuidoras eléctricas (Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy) y en el que ya se han evidenciado discrepancias dentro del propio órgano regulador.

En concreto, dos de los diez miembros del Consejo de la CNMC, Josep María Salas y María Jesús Martín, ya han puesto de manifiesto en sesiones previas su desacuerdo con las propuestas de retribución de redes, lo que anticipa un debate intenso durante la votación.

La CNMC ha acelerado la convocatoria para evitar retrasos más allá del 31 de diciembre, lo que supondría prorrogar seis años una regulación eléctrica ya desfasada frente a la evolución del sector, con congestión de redes, una demanda creciente y proyectos industriales y renovables que pugnan por conectarse.

De este Pleno depende no sólo la retribución que recibirán las eléctricas por sus inversiones en redes, sino también la capacidad de España para adaptarse a la transición energética.

Las circulares acaban de superar uno de sus últimos filtros. Se trata del dictamen del Consejo de Estado, que revisa la legalidad y solidez jurídica del texto antes de su aprobación definitiva.

Ahora la CNMC debe incorporar, si lo considera, ajustes derivados del informe del órgano consultivo y llevar las cuatro circulares de nuevo al Pleno para su votación final y aprobación formal. Una vez aprobadas, se remitirán para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva retribución propuesta por la CNMC para la distribución eléctrica plantea sustituir progresivamente el esquema actual que diferencia entre inversiones (capex) y gastos operativos (opex), por un modelo llamado totex.

Este esquema agrupa ambos tipos de costes, con un primer periodo continuista entre 2026 y 2028 y una transición completa al totex entre 2029 y 2031.

A esto se suma una nueva tasa de retribución financiera (TRF) para las inversiones de las empresas eléctricas del 6,58% para los próximos seis años, algo por encima del 6,46% que se había propuesto en una primera versión, pero muy por debajo del 7,5% que reclamaban las compañías.

Batalla con el sector

Iberdrola, Endesa y EDP han denunciado que la retribución propuesta por la CNMC infravalora el riesgo de invertir en redes en España, especialmente por cómo se calculan parámetros clave como la prima de riesgo o la beta.

Según el sector, el 6,58% previsto podría poner en riesgo los planes de inversión necesarios para la electrificación y las energías renovables.

Las eléctricas ven incoherente la propuesta si se compara con lo que ocurre en otros países europeos. Por ejemplo, en Reino Unido, el regulador Ofgem aprobó recientemente una tasa para transporte eléctrico en el rango 7,57%-7,82% nominal pre-tax (2026-2031), muy por encima de la propuesta española.

En Portugal, su homólogo ERSE elevó su TRF de distribución del 6,33% al 6,70%, un aumento significativo frente al nivel vigente y superior a lo planteado en España, pese a que aquí se introduce un cambio regulatorio más arriesgado con el modelo totex.

Fuentes del sector calculan que, si España aplicara criterios similares a los de Portugal, la TRF debería situarse en torno al 7,40%, más alineada con retornos reconocidos en otras grandes infraestructuras reguladas como Aena o Adif.

Por su parte, la presidenta de la CNMC ha defendido públicamente que el modelo propuesto premia la eficiencia y estimula la inversión responsable.

Desde el regulador sostienen, además, que la metodología incorpora incentivos que podrían sumar entre 100 y 200 puntos básicos si las distribuidoras alinean sus inversiones con el crecimiento real de la demanda.

Según su presidenta, en un contexto de tipos de interés bajos del BCE, mantener una tasa fija como propone la CNMC aporta estabilidad financiera y facilita la planificación a largo plazo.

El Pleno del Consejo de la CNMC los días 29 y 30 de diciembre determinará la retribución del periodo 2026-2031 y marcará si este conflicto regulatorio termina trasladándose a los tribunales, tal y como ya anticipan fuentes del sector de la distribución consultadas por este medio.