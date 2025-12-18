Caos en las tasas de basuras de los más de 8.000 municipios que hay en España: la ley estatal es demasiado 'imprecisa'

Momento del capítulo 'Tasa de basuras' del podcast Corriente Continua del El Español, con Vicente Vicente Galvan, experto en el sector de los residuos, y Antonio Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. Tomas Berrio

Las claves nuevo Generado con IA Más de 8.000 ayuntamientos en España deben aplicar una nueva tasa de basuras en 2025 por imposición estatal. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) critica la ley por ser imprecisa y violar la autonomía municipal. La tasa surge por mandato europeo para transparentar el coste real de la gestión de residuos a los ciudadanos. La ley permite a los ayuntamientos decidir cómo calcular la tasa, generando confusión y descontento entre la población.

Enfado en los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España por la nueva tasa de basuras, que se ha tenido que incorporar a los impuestos municipales en este mismo año 2025.

Según Luis Antonio Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "la imposición de la tasa es una obligación que ha establecido el Gobierno central con una ley estatal".

"Nosotros consideramos que no era necesario, no era una obligatoriedad que viniera derivada de la directiva europea, había otras opciones, pero el Gobierno ha obligado a todos los alcaldes de España a imponer una tasa obligatoria y no deficitaria", ha dicho durante el capítulo 'La tasa de basura' del podcast "Corriente Continua" de EL ESPAÑOL.

Corriente Continua: Tasa de basuras, ¿pagamos lo justo por la gestión de los residuos?

Desde la FEMP "y de forma unánime hemos considerado que tal y como está establecida la ley supone una violación de la autonomía municipal porque se estableció sin tener en cuenta la opinión de los alcaldes".

Pero ¿cómo ha llegado hasta nuestros hogares esta nueva imposición municipal? "Esta tasa se ha creado por mandato de la Unión Europea para que conozcamos de una forma más precisa cuánto nos cuesta la gestión de la basura que generamos en nuestras ciudades y nuestras casas", ha dicho por su parte Vicente Galván, experto en el sector de los residuos.

"Con ello se pretende que los ciudadanos tomen conciencia de cuánto cuesta la recogida de basuras, de la colocación de los contenedores que hay en la calle, los camiones que tienen que recogerlas o pagar las nóminas del personal que vemos por las calles recogiendo las basuras".

Y además, "el tratamiento que se da a esos residuos en las instalaciones adecuadas, donde se intenta recuperar o reciclar al máximo. Y finalmente, cuando estos residuos ya no tienen otra posibilidad de valorización, hay que enviarlo a un vertedero o a una instalación para producir energía".

Una ley poco "precisa"

EL ESPAÑOL-Invertia ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos cuáles son las dudas que tienen sobre la nueva tasa de basuras, y son muchas. Desde saber si es el casero o el inquilino quien tiene que pagar hasta dudas sobre si es posible bajar el coste si se recicla más, no hay duda de que genera mucho desagrado por una imposición poco transparente.

"La nueva ley ha dejado a criterio de los ayuntamientos que establezcan sus propios criterios, lo pueden aplicar de una forma o de otra", continúa Galván.

"Pueden elegir qué partidas incluyen en el cálculo de esa tasa, con lo cual el lío ya está hecho".

Y el experto puntualiza que "tengo una visión más técnica, y por tanto, hay que aclarar bien los conceptos que forman parte de toda la cadena de valor de los residuos, cómo se recogen y cómo se tratan".

“En todo caso, habría que respetar la voluntad del Gobierno municipal, o como mucho que se hubiera aprobado una ley estatal que tuvieran que recaudar las comunidades autónomas”, puntualizaba Martínez-Sicluna.

