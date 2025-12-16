El sector eólico reclama la eliminación de los cuellos de botella regulatorios y urge a impulsar la demanda eléctrica

Las claves nuevo Generado con IA El sector eólico español reclama la eliminación de trabas regulatorias y el impulso a la demanda eléctrica para mantener su crecimiento y competitividad. La energía eólica aportó 3.274 millones de euros al PIB español en 2023 y generó 37.070 empleos, con un aumento del 4,7% respecto al año anterior. La eólica evitó la importación de 11,3 millones de toneladas de petróleo y redujo en 30,8 millones de toneladas las emisiones de CO2, contribuyendo a los objetivos climáticos. El 83% de la potencia eólica se concentra en cinco comunidades y sus instalaciones solo ocupan el 0,017% del territorio nacional, mostrando bajo impacto ambiental.

El sector eólico ha advertido de la necesidad de que España elimine los cuellos de botella regulatorios y fomente un mayor crecimiento de la demanda eléctrica, según ha informado este martes la Asociación Empresarial Eólica (AEE) durante la presentación del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024, elaborado por Deloitte.

El sector eólico español aportó 3.274 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) nacional durante el último ejercicio, según los datos difundidos este martes por la patronal del sector.

De esa cifra, 1.962 millones corresponden a contribución directa y 1.312 millones a efectos indirectos, lo que equivale al 0,25% del PIB del país.

La actividad generó un total de 37.070 empleos, lo que supone un crecimiento del 4,7% respecto al año anterior. España se mantiene, además, como el cuarto exportador mundial de aerogeneradores, con un valor de exportaciones que alcanzó los 1.953 millones de euros.

En términos energéticos, la energía eólica evitó la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo -valoradas en 2.829 millones de euros- y redujo en 30,8 millones de toneladas las emisiones de CO2, contribuyendo de manera "decisiva" a los objetivos climáticos y de independencia energética.

El director general de la AEE, Juan Virgilio Márquez, ha afirmado durante la presentación del informe que los datos demuestran que la eólica es un activo económico, industrial y ambiental de "enorme" valor para España.

"Es una tecnología confiable para la operación del sistema eléctrico y es la fuente de generación que el consumidor industrial necesita por su precio competitivo y perfil de generación estable", ha añadido.

Sin embargo, Márquez ha lamentado que el ritmo actual de crecimiento es "insuficiente". "Si no desbloqueamos los cuellos de botella regulatorios, damos seguridad jurídica a la tramitación de proyectos y aceleramos la electrificación, España perderá una oportunidad histórica de reindustrialización y de progreso para los territorios", ha indicado.

Además, ha apuntado lo siguiente sobre la autonomía industrial y seguridad energética: "La eólica también es industria propia con ADN europeo y garantía de autonomía industrial y energética. 2026 debe ser un punto de inflexión para que la cadena salga reforzada".

Los parques eólicos están presentes en 868 municipios de los 8.132 existentes en España, lo que significa que uno de cada diez municipios españoles cuenta con infraestructuras de este tipo.

En conjunto, las instalaciones eólicas ocupan apenas el 0,017% de la superficie nacional, demostrando su bajo impacto territorial y su integración con el entorno.

Las provincias con mayor concentración de parques eólicos son Lugo, Las Palmas de Gran Canaria y La Coruña.

El 83% de la potencia eólica instalada en España se concentra en solo cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía, que lideran la generación de energía renovable en el país.

Durante 2024, las regiones que más potencia eólica nueva incorporaron fueron Castilla y León, con 550 megavatios (MW) adicionales, seguida de Aragón con 246 MW, y Navarra, que sumó 196 MW a su capacidad instalada.

Respecto a la generación eólica, el ranking está liderado por Castilla y León con 12.198 gigavatios hora (GWh), seguida de Aragón con 11.168 GWh, Castilla La Mancha con 8.748 GWh, Galicia con 8.636 GWh y Andalucía con 6.532 GWh.

La distribución del empleo se concentra en 6 comunidades autónomas: Galicia (3.692 profesionales y el 17,9%), País Vasco (3.367 y el 16,3%), Andalucía (2.303 profesionales y el 11,2%), Castilla y León (1.960 profesionales y el 9,5%), Aragón (1.734 profesionales y el 8,4%) y Navarra (1.712 profesionales y el 8,3%).

Respecto a los retos estratégicos para 2026, el sector ha indicado que pasan por acelerar la electrificación, acabar con los cuellos de botella en la tramitación, impulsar la repotenciación, reforzar la seguridad del sistema eléctrico, activar el reloj de la eólica marina, fortalecer la aceptación social y luchar contra la desinformación y, por último, construir un marco regulatorio de protección de la biodiversidad equilibrado y coherente con la normativa europea.