España se queda atrás en la tasa de retribución a la red eléctrica: Portugal la sitúa en el 6,7%, más alta que la propuesta de CNMC

Las claves nuevo Generado con IA El regulador portugués ERSE ha fijado la tasa de retribución para la distribución eléctrica en el 6,7% antes de impuestos para 2026-2029. Esta tasa en Portugal supera la propuesta española de la CNMC, que es del 6,58%, y está muy por encima del 4,70% vigente en España. Las asociaciones empresariales españolas han solicitado revisar la propuesta de la CNMC, alertando sobre el riesgo para la competitividad, inversión y electrificación. El sector eléctrico reclama una actualización de la retribución que acerque a España a los estándares europeos para evitar un deterioro industrial y del servicio eléctrico.

El regulador portugués de la electricidad, ERSE, ha publicado el documento definitivo sobre tarifas y parámetros para el periodo regulatorio 2026-2029.

Entre las principales novedades destaca el incremento de la tasa de retribución (RoR) para la distribución eléctrica, que se fija en 6,70% antes de impuestos, frente al 6,33% propuesto en octubre y muy por encima del 4,70% vigente en el periodo actual.

El mecanismo establece

Según los expertos consultados por Europa Press, esta tasa equivaldría a un 7,3%-7,4% de retribución en España, porque indexa a inflación y se actualiza la tasa en función de la evolución del bono.

Mientras tanto, en el caso de España, la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene una tasa de retribución significativamente inferior -6,58%-, lo que genera preocupación en el sector por la falta de atractivo para la inversión.

El Gobierno español sigue pendiente del informe del Consejo de Estado, requisito previo para aprobar la normativa antes de final de año, en un contexto marcado por la urgencia regulatoria y la presión para garantizar estabilidad en el sistema eléctrico.

La propuesta española no solo ha decepcionado al sector eléctrico, sino a todas las asociaciones empresariales. En concreto, más de 70 asociaciones empresariales y profesionales han solicitado formalmente al Gobierno y a la CNMC que revisen la propuesta, alertando de que la actual metodología pone en riesgo la competitividad, la inversión y la electrificación.

De este modo, reclaman una actualización que acerque la retribución española a los estándares europeos para evitar un deterioro del tejido industrial y del servicio eléctrico.