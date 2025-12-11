BlackRock abre el baile de fondos en Naturgy para reestructurar su capital y obliga a mover ficha a IFM y CVC

La emiratí TAQA se perfila como posible compradora, mientras otros fondos internacionales también muestran interés en la energética española.

La posible reducción de la representación de GIP en el consejo haría más manejable la junta directiva y alinearía a Naturgy con las recomendaciones de buen gobierno.

La operación busca minimizar riesgos, asegurar un precio cerrado y podría facilitar la entrada de nuevos inversores institucionales en el accionariado de Naturgy.

BlackRock, a través de GIP, encarga a JP Morgan la venta acelerada de un 7,1% de su participación en Naturgy, valorada en casi 18.000 millones de euros.

Cambio de planes en el accionariado de Naturgy. Uno de los fondos, GIP (propiedad de BlackRock), mueve ficha al encargar a JP Morgan la 'colocación acelerada' de un 7,1% de sus acciones, unos 69 millones que al valor en el mercado suponen casi 18.000 millones de euros.

"En este tipo de operaciones se busca un comprador o varios compradores que ya estén interesados previamente en Naturgy", explica a EL ESPAÑOL-Invertia María de la Torre, experta legal en Gobernanza y socia directora del despacho jurídico Governance & Compliance.

"Se suele recurrir a una colocación acelerada para vender rápido un paquete relevante de acciones, minimizar el riesgo de mercado y asegurarse un precio cerrado aunque sea con descuento".

Las acciones de Naturgy cerraron este miércoles a un precio de 26,16 euros, y los analistas calculan que la oferta pudiera estar en una horquilla entre los 25 y los 26 euros.

"Normalmente siempre hay un pacto entre accionistas, donde se imponen unos criterios con limitaciones para obrar", puntualiza María de la Torre, lo que se conoce como un pacto entre caballeros.

Un proceso largo de venta en mercado podría hundir la cotización por el “overhang” de papel y la colocación acelerada concentra el impacto en un momento y a un grupo acotado de institucionales, normalmente con un descuento pactado que compensa la rapidez.

Cambio en la junta

No solo es posible que se anuncie la llegada de un nuevo institucional con suficiente peso al accionariado de Naturgy, también está la opción de que se vaya "al menudeo", según señalan fuentes cercanas a la gasista, y no se llegue al mínimo para exigir un 'sillón'.

"En cualquier caso, y por el momento, mientras no siga vendiendo más participaciones, GIP deberá solicitar en la próxima reunión del consejo la reducción de su representación a solo un sillón, y por tanto perdería un puesto en el consejo", explica la letrada.

Este nuevo escenario "tendría como positivo un consejo más manejable y cumpliría con el código de buen gobierno".

Con la entrada y posterior aumento de peso de IFM en el capital (superó el 16% pero actualmente está en el 15%), Naturgy pasó de tener 12 sillones en el consejo a 16, precisamente para dar cabida a un segundo representante del fondo sin recortar independientes.

"La buena gobernanza exige una presencia significativa de consejeros independientes capaces de cuestionar a la dirección y proteger el interés social frente a posibles conflictos de los dominicales o ejecutivos".

Con la salida progresiva de GIP, "se cumpliría con las recomendaciones de gobernanza que señalan un consejo con tamaño suficiente para aportar pluralidad, pero manejable para deliberar con eficacia; es decir, entre 5 y 15 miembros para cotizadas", añade de la Torre.

Merodeo de Taqa

La banca de inversión JP Morgan es la encargada de buscar compradores de ese 'inicial' 7,1%, y según fuentes del mercado, "la emiratí TAQA (Abu Dhabi National Energy Company) nunca perdió el interés de entrar en Naturgy, así que podría ser un más que posible comprador".

La energética multinacional de Abu Dabi ha explorado en el pasado distintas vías para hacerse con una posición significativa en Naturgy: primero negociando la compra de las participaciones de CVC y GIP (más de un 40% conjunto), lo que habría obligado a lanzar una OPA por el 100% del capital.

Aquella operación descarriló en 2024 por desacuerdos sobre el reparto de poder con Criteria, pero en los últimos meses los rumores sobre nuevos intentos han sido intermitentes.

"La entrada de fondos internacionales, además, para el resto de accionistas, y más aún para una empresa tan estratégica como Naturgy, está muy estudiada, podrían estar interesados fondos chinos, norteamericanos o árabes", concluye la experta.

TAQA es un buen candidato para volver a intentar entrar en Naturgy. Quiere reforzar su presencia en Europa, diversificar geográficamente sus activos y ganar exposición a negocios regulados de redes y a la transición energética a través de un operador integrado, y la gasista cumple todos esos requisitos.

Solo queda la incógnita de si esto solo es la primera etapa de una salida escalonada de GIP para que entre de la misma manera el nuevo accionista.