GIP (BlakcRock) inicia su salida de Naturgy con la venta acelerada de un 7,1%, valorado en cerca de 1.800 millones

Las claves nuevo Generado con IA BlackRock, a través de su fondo GIP, venderá el 7,1% del capital de Naturgy mediante una colocación acelerada valorada en unos 1.800 millones de euros. JP Morgan será la entidad encargada de colocar 69 millones de acciones de Naturgy antes de la apertura del mercado. La operación representa el inicio de la salida de GIP del accionariado de Naturgy, tras haber reducido previamente su participación mediante la auto-OPA de la compañía. Esta venta aumenta el free float de Naturgy, alineándose con los objetivos clave de su plan estratégico 2025-2027.

BlackRock, propietario del fondo GIP, ha decidido vender el 7,1% del capital social de Naturgy. Una operación que se hará en una colocación acelerada que está valorada en unos 1.800 millones de euros a precio de mercado.

La entidad encargada de la operación será JP Morgan, quien tendrá que colocar antes de la apertura del mercado de este jueves 69 millones de acciones ordinarias de Naturgy.

La operación supone el arranque del proceso de salida de uno de los fondos de inversión que ya había llegado al final de su vida en la gasista española liderada por Francisco Reynés.

Según ha comunicado a la CNMV, "la Colocación Acelerada comenzará inmediatamente tras la publicación de esta comunicación y se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el contrato de colocación en términos habituales en esta clase de operaciones".

"El precio de la venta no se conocerá hasta mañana" y el vendedor ha asumido un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 90 días una vez completada la colocación acelerada, sujeto a las excepciones habituales aplicables a este tipo de transacción.

Fuentes de Naturgy señalan a EL ESPAÑOL-Invertia que el aumento del free float "es uno de los objetivos clave del plan estratégico 25-27, y que esta operación la refuerza".

Y fuentes del mercado apuntan a que "es una desinversión ordenada de uno de los accionistas que así lo tiene planeado".

Se espera que el precio por el que venderá este paquete será algo inferior al de cierre de mercado que está en los 26,16 euros por acción.

Salida de GIP

Esta operación podría suponer el inicio de salida de uno de los fondos de inversión que ha agotado el tiempo de permanencia en el accionariado de la compañía.

Tras la adquisición de GIP por BlackRock en 2024, este vehículo sigue siendo uno de los grandes accionistas de Naturgy, con algo menos del 20% tras acudir parcialmente a la auto-OPA meses atrás.

La auto‑OPA lanzada por Naturgy en 2025 llevó a GIP a reducir su peso desde el 21% hasta alrededor del 18,5%, cuando vendió parte del paquete directamente a la compañía a 26,5 euros por acción.

En el mercado se habla de que estos fondos han cumplido su ciclo inversor y buscan una salida, pero los propios gestores han dejado claro que no existe un calendario cerrado ni una obligación de desinvertir en una fecha determinada.

Los diferentes movimientos –negociaciones con Taqa, posibles ventas a inversores de Emiratos, la auto-OPA y los pactos de estabilidad entre Criteria, BlackRock-GIP, CVC e IFM– siempre han apuntado a una salida ordenada y gradual, condicionada por el mercado y por acuerdos entre socios, pero sin “deadline” formal comunicado.