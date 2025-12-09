Sidenor realiza las primeras pruebas con hidrógeno verde en la acería de Basauri (Vizcaya)

Sidenor parará su producción por el "desorbitado" precio de la electricidad

Sidenor ha llevado a cabo las primeras pruebas con hidrógeno verde en la acería de Basauri (Vizcaya) dentro de un proceso clave de su cadena de producción de acero, en concreto el calentamiento de cucharas.

En una nota, la acería vizcaína ha destacado que estas pruebas son "un hito destacado", al tratarse de procesos térmicos que requieren de altas temperaturas y, por lo tanto, son "difíciles de electrificar".

Las pruebas, que se han realizado en el marco del proyecto IS2H4C, han servido para validar la utilización del hidrógeno sustituyendo al gas natural como combustible de este proceso.

Según han destacado, dicho proceso "refuerza" el compromiso de Sidenor con la sostenibilidad, mientras "continúa invirtiendo e investigando para avanzar en el proceso de descarbonización de sus procesos productivos".

La compañía ha informado de que, en la acería de Basauri, ha procedido a sustituir el quemador por uno de oxicombustión con hidrógeno. De esta manera, ha realizado un ciclo de calentamiento de cuchara completo consiguiendo alcanzar las temperaturas de trabajo necesarias".