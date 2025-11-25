Ric Energy adquiere un proyecto de almacenamiento en Italia y alcanza una cartera de 720 MW en el país

Las claves nuevo Generado con IA Ric Energy ha adquirido un proyecto de almacenamiento energético con baterías (BESS) de 200 MW en la región italiana de Apulia. Con esta operación, la compañía alcanza una cartera de 720 MW de almacenamiento en Italia, consolidando su presencia en el país. El proyecto, ubicado en una zona estratégica de la red de transmisión, tendrá una capacidad prevista de 1.600 MWh y su puesta en marcha está prevista para el tercer trimestre de 2028. Italia requiere cerca de 50 GWh de nueva capacidad de almacenamiento para 2030, por lo que Ric Energy refuerza su apuesta en zonas críticas de la red eléctrica italiana.

Ric Energy ha adquirido un proyecto de sistema de almacenamiento energético con baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de 200 megavatios (MW), ubicado en un punto estratégico de la red eléctrica italiana, en la región de Apulia.

Con ello, alcanza una cartera de 720 MW de esta tecnología en el país, informó la compañía.

En concreto, el proyecto está ubicado en una de las zonas clave de la red de transmisión nacional y ofrecerá servicios de flexibilidad y balanceo.

Con una capacidad prevista de 1.600 megavatios hora (MWh) y una fecha objetivo de puesta en marcha en el tercer trimestre de 2028, se convertirá en uno de los activos de almacenamiento de referencia en la región de Apulia.

El consejero delegado Internacional de RIC Energy, Luis Moya, señaló que Italia se ha convertido "en uno de los mercados de almacenamiento más relevantes de Europa", con unas necesidades para el sistema, según Terna -el gestor del sistema de transmisión eléctrica del país- de unos 50 gigavatios hora (GWh) de nueva capacidad de almacenamiento para 2030.

"En este contexto, reforzar nuestra presencia en zonas críticas de la red es esencial para apoyar la creciente penetración de las energías renovables", dijo.

Con esta adquisición, el 'pipeline' de desarrollo de Ric Energy en Italia alcanza los 942 MW.

"Este proyecto nos sitúa exactamente donde la red de transmisión italiana más necesita capacidad flexible", destacó el 'country manager de Ric Energy en Italia, Giuseppe Fusco.