Acciona Energía se adjudica en subasta 281 MW de renovables en Filipinas

Acciona Energía ha ganado un contrato de suministro eléctrico de 20 años para dos proyectos renovables en Filipinas, sumando un total de 281 MW. Los proyectos adjudicados son el parque eólico Kalayaan 2 (101 MW) en Laguna y la planta solar Daanbantayan (180 MWp) en Cebú. La compañía cuenta con una cartera de más de 2 GW en desarrollo en Filipinas y busca reforzar su presencia en el Sudeste Asiático, especialmente en Filipinas y Tailandia. A través de su fundación, Acciona.org, la empresa ha llevado servicios de electricidad a cerca de 3.500 hogares y centros comunitarios en áreas rurales y desatendidas de Filipinas.

Acciona Energía se ha adjudicado un contrato de suministro eléctrico de 20 años para la producción total de dos proyectos de renovables que suman 281 megavatios (MW) en Filipinas, a través de la cuarta ronda del Programa de Subastas de Energía Verde (GEAP) del departamento de Energía de ese país.

La adjudicación de la subasta corresponde al parque eólico Kalayaan 2 (101 MW) en Laguna, actualmente en construcción; y a la planta solar Daanbantayan (180 MWp) en Cebú, cuya construcción comenzará antes del final de 2025.

"La adjudicación proporciona una garantía a largo plazo para la energía que producirán estos proyectos, lo que ayudará a Filipinas a cumplir sus objetivos en materia de energías renovables y a suministrar energía limpia y fiable a los consumidores", defiende la compañía en un comunicado.

Además de estos dos proyectos, Acciona Energía tiene una cartera de más de 2 gigavatios (GW) en desarrollo en Filipinas.

En el Sudeste Asiático ha reorganizado recientemente sus alianzas para reforzar su posición en mercados clave como Filipinas y Tailandia, donde tiene previsto seguir expandiéndose en los próximos años.

Acciona ha desarrollado en Filipinas proyectos como la Autopista Cebú-Córdova (CCLEX) y las plantas de tratamiento de agua Putatan II y Laguna Lake.

Al mismo tiempo que su Fundación Acciona.org lleva desde 2021 trabajando con comunidades rurales y desatendidas del país, llevando servicios de electricidad a zonas que antes carecían de acceso y que tenían pocas perspectivas a corto plazo de conexión a la red eléctrica.

En este sentido, a través de colaboraciones con la Fundación Ayala y con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Acciona.org ha llegado hasta ahora a cerca de 3.500 hogares, pequeños negocios y centros comunitarios.