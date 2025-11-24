Endesa, Repsol, Audax, Solaria y Siemens Energy se suman a la fiebre por la recompra de acciones en el sector energético

Naturgy realizó una auto-opa valorada en 2.332 millones de euros para incrementar su free float y facilitar el regreso a grandes índices internacionales, a diferencia de las recompras tradicionales.

Fiebre por la recompra de acciones en el sector energético. Endesa, Repsol, Solaria, Audax y Siemens Energy -matriz de Siemens Gamesa- se suben a la ola del buy back y preparan operaciones para adquirir acciones propias que superarán el valor de 8.500 millones de euros.

Se trata de una estrategia en tendencia que busca elevar la remuneración de sus accionistas y mostrar fortaleza financiera en un sector en plena transformación.

Una de las últimas firmas en sumarse a la fiebre ha sido la compañía que controla el conocido empresario José Elías. Audax anunció la semana pasada un plan para recomprar 15 millones de acciones durante el próximo año, lo que supondrá un desembolso de 20 millones de euros.

Con esta operación, Audax se hará con el 3,3% de su capital, destinado a amortización, sumándose a los 15 millones de euros en dividendos que la compañía distribuye anualmente.

El anuncio de Audax coincidió con otra gran operación: Siemens Energy, matriz del fabricante eólico español Siemens Gamesa, dio a conocer un plan de recompra de acciones propias por 6.000 millones de euros, que se prolongará hasta el cierre del ejercicio fiscal 2028.

La noticia impulsó la cotización de la compañía en la Bolsa de Fráncfort a máximos históricos y se sumó a la reciente recuperación del reparto de dividendos tras cuatro años de interrupción. Para el ejercicio fiscal que terminó en septiembre, Siemens Energy anunció un dividendo de 0,70 euros por acción, el mayor desde su escisión de Siemens AG en 2020.

Otra compañía que se sumó a esta tendencia fue Solaria. En junio, la firma de energías fotovoltaicas anunció un ambicioso plan de recompra de hasta 12,49 millones de acciones -equivalente al 10% del capital, frente al 2,85 % actual-.

Si bien no compartió la cifra concreta de la operación, a precios de cotización actuales supondría un valor aproximado de 215 millones de euros.

El objetivo de este plan es mejorar la remuneración de sus accionistas en pleno proceso de transformación de la compañía, que busca impulsar el negocio de centros de datos y almacenamiento en baterías.

Repsol se perfila como uno de los grandes protagonistas de esta tendencia. La petrolera lanzó un programa de recompra de acciones por 350 millones de euros para 2025, iniciado el 4 de septiembre y que se extenderá hasta el 30 de diciembre. La adquisición se realiza a precio de mercado y no superará los 40 millones de títulos.

En paralelo, Repsol ha ejecutado programas de buy back por 300 millones de euros este mismo año -equivalente a 25 millones de acciones propias- y mantiene una política activa de recompras en ejercicios anteriores, que suman varios cientos de millones más. La estrategia demuestra cómo la petrolera busca retornar valor a sus accionistas mientras gestiona su transición energética.

Endesa se mantiene como otra gran protagonista de la fiebre de recompras en España. En marzo, su consejo de administración aprobó un ambicioso plan marco de recompra de hasta 2.000 millones de euros, el mayor de su historia reciente, enmarcado dentro de su Plan Estratégico 2025-2027 y alineado con su política de dividendos proyectada.

El programa comenzó en octubre, con un tercer tramo de hasta 500 millones de euros, que se ejecutará entre el 15 de octubre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, o hasta alcanzar el límite económico o los 87,55 millones de acciones, aproximadamente el 8,2% del capital de la eléctrica.

La auto-opa de Naturgy

La auto-opa que Naturgy lanzó en marzo, aunque motivada por una lógica distinta a la del resto de las recompras del sector, también puede considerarse parte de la fiebre que vive la energía española.

Este año, la gasista presidida por Francisco Reynés puso en marcha una oferta pública de adquisición dirigida a sus propios accionistas, valorada en aproximadamente 2.332 millones de euros, con la intención de adquirir cerca del 9% de su capital social.

Sin embargo, a diferencia de las recompras tradicionales, cuyo objetivo es reducir el número de acciones en circulación y así elevar la remuneración a los accionistas, Naturgy devolvió los títulos al mercado.

El propósito de la compañía fue estratégico: incrementar el free float, es decir, el capital realmente negociable en bolsa, y facilitar su reintegración en grandes índices internacionales como MSCI, un objetivo que la compañía logró con éxito en noviembre.