Moeve más que duplica beneficio hasta septiembre con el impulso del refino y del negocio de energía

Moeve registró un beneficio neto de 246 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un aumento del 126% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Excluyendo los efectos de extraordinarios y de inventarios, el beneficio se situó en 472 millones de euros, un 1% menos.

Moeve obtuvo un resultado bruto de explotación ajustado(ebitda ajustado) de 459 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, un 20% más. Sus resultados se vieron impulsados por el aumento de los márgenes de refino y las elevadas tasas de utilización en su segmento de Energía, que compensaron los peores resultados del segmento de Química.

El flujo de caja de operaciones de este trimestre se situó en 479 millones de euros, un 52% más que en el mismo periodo del año anterior (204 millones de euros), lo que evidencia el sólido ratio de conversión de caja de la compañía.

Las inversiones ascendieron a 255 millones de euros (210 millones de euros en el tercer trimestre de 2024), representando las inversiones en transición energética el 54% del total (46% en el tercer trimestre de 2024), impulsadas principalmente por los avances en la construcción de la planta de biocombustibles 2G y la planta de alcohol isopropílico (IPA), ambas situadas en la provincia de Huelva, así como el despliegue en curso de su red de cargadores eléctricos ultrarrápidos en España y Portugal.

Deuda neta

Moeve cerró el tercer trimestre de 2025 con una deuda neta de 2.328 millones de euros, 191 millones menos que en el mismo periodo de 2024, y un ratio deuda neta sobre ebitda de 1,7x. La liquidez al final del tercer trimestre ha sido de 5.519 millones de euros, lo que subraya el compromiso de la compañía con su política financiera conservadora.

“En el tercer trimestre de 2025, nuestra cartera diversificada y nuestros firmes resultados operativos nos han permitido mantener un flujo de caja resiliente. Seguimos comprometidos con nuestra estrategia ‘Positive Motion’, con especial hincapié en el crecimiento sostenible”, aseguró Maarten Wetselaar, CEO de Moeve.

Para el ejecutivo la “decisión de asignar más del 50% de las inversiones a la transición energética refleja nuestro enfoque en la asignación de capital y nuestra firme determinación de dar prioridad a iniciativas que impulsen nuestro liderazgo en la transición energética europea”.

De cara al futuro, “seguimos confiando en nuestra capacidad de adaptación, ejecución y creación de valor compartido a largo plazo”, añadió.

Negocios

El EBITDA CCS ajustado de la división Energía alcanzó 411 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, un 49% más que los 269 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Este incremento refleja, entre otros factores, un aumento de los márgenes de refino a 8,9 dólares por barril en el tercer trimestre de 2025 frente a 4,7 dólares por barril en el tercer trimestre de 2024, y una elevada tasa de utilización del 94% durante el trimestre.

Los márgenes de refino se mantuvieron sólidos en el trimestre, sostenidos por la firme demanda mundial de combustibles para el transporte y la fortaleza de la actividad económica en los mercados clave. Las ventas de productos comerciales totalizaron 4,7 millones de toneladas en el tercer trimestre de 2025, frente a 4,4 millones de toneladas en el mismo periodo del año anterior.

En la división Química, el ebitda fue de 31 millones en el último trimestre, frente a 68 millones en el mismo periodo de 2024. Esta caída se debe a los bajos márgenes en el segmento del fenol, aunque los mercados de LAB se mantuvieron relativamente estables. El volumen de ventas de Química alcanzó 582 kilotoneladas en el tercer trimestre de 2025.

La unidad de Exploración y Producción (E&P) reportó un ebitda ajustado de 61 millones de euros, frente a 85 millones en el mismo periodo de 2024. Este descenso estuvo influido por la disminución de los precios del petróleo, que se situaron en 70 dólares por barril en el tercer trimestre de 2025, frente a 79,7 dólares por barril en el tercer trimestre de 2024.