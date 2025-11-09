Iberdrola lanza el proyecto 'Noronha Verde' que refuerza su liderazgo en electrificación con energías limpias en Brasil

El CEO de Neoenergía, Eduardo Capelastegui; la gobernadora de Pernambuco; el ministro de Industria y el ministro de Defensa de Brasil; el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán y el diputado federal, Waldemar Oliveira, en la presentación del proyecto. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola presenta el proyecto 'Noronha Verde' en Brasil, con el objetivo de convertir el archipiélago de Fernando de Noronha en la primera isla oceánica habitada de América Latina con un sistema energético totalmente sostenible. El plan incluye la construcción de una planta fotovoltaica con más de 30.000 paneles solares, un sistema de almacenamiento de 49 MWh y la inauguración de la primera planta solar flotante de la isla. La iniciativa, respaldada por una inversión superior a 50 millones de euros, busca reducir drásticamente la dependencia de combustibles fósiles, fomentar la movilidad eléctrica y servir de modelo de descarbonización para otras regiones. Iberdrola reafirma su compromiso con Brasil, donde prevé invertir más de 7.000 millones de euros en los próximos cinco años, impulsando la transición energética y consolidando a Fernando de Noronha como referente internacional en sostenibilidad.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, presentó este domingo en Brasil el proyecto 'Noronha Verde', una iniciativa pionera con la que la energética española aspira a transformar el archipiélago de Fernando de Noronha en un modelo de sostenibilidad energética.

En el acto estuvieron presentes el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira; la gobernadora del estado de Pernambuco, Raquel Lyra; el ministro de Defensa, José Múcio; y el consejero delegado de Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

El encuentro fue calificado por el Gobierno brasileño como uno de los hitos más relevantes de su agenda de transición energética presentada en la Cumbre del Clima (COP30), que este año se celebra en Belém, capital del estado de Pará.

El proyecto 'Noronha Verde' pretende convertir este archipiélago atlántico, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, en la primera isla oceánica habitada de América Latina en funcionar con un sistema energético completamente sostenible.

Con una inversión superior a los 50 millones de euros, Iberdrola y su filial brasileña Neoenergia apuestan por un modelo basado en energías limpias, almacenamiento con baterías y redes inteligentes.

La piedra angular del proyecto es una nueva planta fotovoltaica con más de 30.000 paneles solares y una capacidad instalada de 22 MWp, que se combinará con un moderno sistema de almacenamiento de 49 MWh.

Esta infraestructura permitirá a la isla cubrir sus necesidades eléctricas, reduciendo de forma drástica la dependencia de combustibles fósiles. Hasta ahora, toda la energía del archipiélago procede de la central de Tubarão, que opera con biodiésel.

La propuesta no se centra únicamente en la generación eléctrica. 'Noronha Verde' también impulsará la movilidad eléctrica, la digitalización del sistema energético y el uso de tecnologías de innovación climática.

En palabras de Galán, se trata de "un proyecto transformador que marca el futuro de las islas tropicales en un planeta que exige compromisos reales frente al cambio climático".

La primera fase del plan entrará en funcionamiento en abril de 2026 y la segunda, un año más tarde. Neoenergia coordinará la ejecución a través del programa 'Mais por Noronha', desarrollado en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el Gobierno del estado de Pernambuco.

La compañía destaca que su objetivo no es solo implantar una infraestructura, sino crear un espacio piloto para nuevos modelos de descarbonización aplicables al resto del litoral brasileño.

El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira; la gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra; el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán y el ministro de defensa, José Múcio en la presentación del proyecto. Iberdrola.

Durante la presentación del proyecto se inauguró también la primera planta solar flotante de Fernando de Noronha. Ubicada en el embalse de Xaréu, esta instalación aporta una potencia de 622 kWp y una generación estimada de 1.083 MWh anuales. Gracias a su funcionamiento, la isla evitará la emisión de cerca de 720 toneladas de dióxido de carbono al año.

El sistema flotante, desarrollado por equipos técnicos de Neoenergia, está diseñado para funcionar con un impacto ambiental mínimo. Las plataformas se adaptan a las variaciones del nivel del agua sin afectar a los ecosistemas marinos, un factor clave en un territorio protegido por su biodiversidad y frágil equilibrio ecológico.

La gobernadora de Pernambuco destacó que el proyecto simboliza "una alianza entre innovación tecnológica y preservación ambiental", y que contribuirá a consolidar a Fernando de Noronha como referente en turismo sostenible.

Un compromiso histórico

Ignacio Galán subrayó en su intervención que el proyecto 'Noronha Verde' es una muestra del compromiso histórico de Iberdrola con Brasil. "A lo largo de los casi treinta años que llevamos presentes en el país, Brasil se ha convertido en una pieza esencial del grupo. Hoy reafirmamos esa alianza con un proyecto que beneficiará a las generaciones futuras", afirmó.

La energética española tiene previsto invertir más de 7.000 millones de euros en el país durante los próximos cinco años, destinadas principalmente a redes, generación limpia y soluciones de almacenamiento. Esta cifra se suma a los más de 15.000 millones que ya se ha invertido en infraestructuras de generación, transporte y distribución en territorio brasileño desde su llegada al país en la década de 1990.

Galán destacó que esta apuesta "marca un antes y un después en la vida de los habitantes de Fernando de Noronha" y convierte la isla en "un referente internacional en autosuficiencia, eficiencia energética y cuidado medioambiental".

El lanzamiento del proyecto se enmarca en el contexto de la COP30, que este año se desarrolla con el lema Menos promesas, más acción.

Durante su intervención en uno de los principales paneles del encuentro, dedicado a la transición energética, el presidente de Iberdrola compartió escenario con el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de Brasil, la presidenta de la Comisión Europea y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía.

Galán reconoció que los avances en energías renovables son significativos, pero advirtió de que el desafío ahora pasa por reforzar la capacidad de almacenamiento y ampliar las redes de transporte eléctrico. "La electrificación de la economía es vital, y la demanda energética mundial aumentará un 50% en la próxima década. Para responder a ese crecimiento debemos acelerar la inversión en redes y baterías", afirmó.

Sostenibilidad económica y la medioambiental

El presidente de Iberdrola también insistió en que la sostenibilidad económica y la medioambiental son objetivos compatibles. "Durante los últimos 25 años, Iberdrola ha invertido cerca de 175.000 millones de euros en energías renovables, redes inteligentes y almacenamiento, y los resultados demuestran que la rentabilidad y el compromiso climático pueden avanzar de la mano", señaló.

Añadió que esa estrategia ha permitido al grupo aumentar su autonomía energética, garantizar un suministro estable y fomentar la competitividad del tejido industrial en los países donde opera.

Por último, Galán hizo un llamamiento a la cooperación entre empresas, administraciones y organismos internacionales para promover soluciones conjuntas frente al cambio climático.

"La lucha por la sostenibilidad no entiende de fronteras. Solo mediante alianzas sólidas podremos avanzar al ritmo que exige la situación actual", concluyó.

Con 'Noronha Verde', Iberdrola y Neoenergia consolidan su liderazgo como actores clave en la transición energética global y sitúan a Brasil en el mapa internacional de la innovación sostenible. Fernando de Noronha aspira así a convertirse no solo en un paraíso natural, sino también en el emblema de una nueva era de energía limpia en América Latina.