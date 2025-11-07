La valoración de las empresas renovables en el mundo cae un 16% desde la pandemia, pero la de las Oil & Gas sube un 8%

Se prevé que la demanda mundial de electricidad aumente un 80% hasta 2035, y aunque las renovables serán la principal fuente, el consumo de petróleo podría seguir creciendo hasta 106 millones de barriles diarios.

En España, algunas empresas renovables han visto caídas de hasta el 60% en su valoración bursátil por la 'canibalización' y el estancamiento de la demanda eléctrica.

Mientras tanto, las compañías del sector Oil & Gas han subido un 22,39% en el mismo periodo, tras una recuperación acelerada entre 2021 y 2022 impulsada por la reapertura económica y el alza de precios.

La valoración de las empresas renovables ha caído un 16,76% desde la pandemia, debido a la sobreoferta, la canibalización y los bajos precios de la energía.

Desde la pandemia, las empresas renovables a nivel mundial han experimentado una caída significativa en su valoración bursátil, mientras que las grandes energéticas dedicadas tradicionalmente a los sectores del petróleo y el gas, pese a haber sufrido fluctuaciones, han mejorado.

Según el S&P Global Clean Energy Transition Index, que mide empresas internacionales relacionados con la energía limpia, ha caído un 16,76% en los últimos cinco años.

Entre las empresas que forman parte de este índice están los gigantes estadounidenses First Solar, Enphase Energy o SolarEdge Technologies.

De las europeas destacan Iberdrola, Acciona Energía, Endesa y Solaria o la danesa Vestas, y también chinas como Goldwind.

Esta fuerte corrección se debe principalmente a la presión a la baja sobre los precios de la energía, causada por demasiada capacidad renovable, especialmente en solar fotovoltaica, frente a una demanda eléctrica estancada.

Esto incrementa la percepción de riesgo y dificulta asegurar ingresos estables.

"La sobreoferta y la competencia creciente han causado un estancamiento en las valoraciones bursátiles de estas empresas", señalan fuentes del sector petrolero a EL ESPAÑOL-Invertia.

A pesar de estas caídas, el mercado sigue activo y selectivo, con importantes movimientos en compra y venta de activos renovables, así como en la contratación de contratos PPA (Power Purchase Agreements) para mitigar la volatilidad.

En España, algunas empresas renovables han visto correcciones en sus valoraciones con caídas de hasta el 60% por la 'canibalización' y los bajos precios de la energía en el último año, aunque experimentaron un boom entre los años 2020 y 2023.

Fluctuaciones de Oil & Gas

Sin embargo, tras el desplome de la valoración bursátil sufrido por las empresas de oil & gas en 2020 por la pandemia, el sector vivió inicialmente una recuperación notable entre 2021 y 2022, impulsada por la reapertura económica global y la fuerte subida de los precios internacionales del petróleo y el gas.

En general, según el S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, en los últimos cinco años se han apreciado subiendo un 22,39%.

Evolución del S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index S&P

Un índice con 63 empresas en donde están algunas de las mayores compañías cotizadas a nivel global dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas.

El 61,2% son solo de EEUU y entre las diez primeras se incluye Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Texas Pacific Land Corporation, o Devon Energy.

De las europeas, solo se incluyen a cuatro noruegas que tienen un peso en el índice del 2,4%, por detrás de Australia (8,3%) o Japón (3,3%), y tres británicas (0,8%).

"La evolución bursátil del sector oil & gas desde la pandemia ha sido una 'V' muy marcada: hundimiento histórico en 2020, recuperación acelerada entre 2021 y 2022, máximos históricos entre 2022 y 2023 y un entorno actual de mayor volatilidad y correcciones puntuales", apuntan las mismas fuentes a este diario.

La paradoja de Jevons

Con estos mimbres, todo apunta a un futuro que cumplirá la paradoja de Jevons, esto es, que las mejoras en eficiencia, al abaratar el uso de recursos como la energía, pueden impulsar un efecto rebote: se amplía el uso de energía en más aplicaciones, sectores o de forma más intensiva, lo que puede llevar a un mayor consumo global pese a la menor demanda por unidad de uso.

Una tendencia que corrobora el recién presentado bp Energy Outlook: 2025 edition, en el que se afirma que se espera un aumento en la demanda de electricidad de más del 80% hasta 2035.

Y aunque se espera que las renovables lleguen a ser la principal fuente de electricidad a nivel global, impulsadas por inversiones récord y la aceleración de la electrificación, con China liderando el crecimiento, el pico de la demanda de petróleo mundial se retrasa hasta cerca de 2030 (antes previsto para 2025).

En el escenario de referencia (“Trayectoria Actual”), la demanda mundial de petróleo alcanzaría aproximadamente 103,4 millones de barriles diarios en 2030 y podría situarse entre 85 y 100 millones de barriles diarios en 2035.

Incluso si la eficiencia energética no mejora al ritmo proyectado, el consumo podría escalar hasta 106 millones de barriles diarios para 2035.

En definitiva, se reconoce que la inversión en tecnologías limpias es histórica, pero hay incertidumbre sobre las mejoras en eficiencia energética y el control del consumo de combustibles fósiles, que podrían influir en el ritmo de crecimiento y en la rentabilidad de los proyectos.