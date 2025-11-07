Ignacio Galán reivindica en la COP30 el papel de las redes y el almacenamiento como pilares de la electrificación del planeta

El presidente de Iberdrola insiste en la necesidad de colaboración público-privada y marcos regulatorios estables para canalizar inversiones que favorezcan la acción climática y el desarrollo social.

Iberdrola ha invertido cerca de 175.000 millones de euros en 25 años en renovables, redes y almacenamiento, promoviendo competitividad, seguridad de suministro y sostenibilidad económica y ambiental.

Galán advierte que, aunque la inversión en energías renovables crece, se necesita reforzar redes y almacenamiento para responder a un aumento del 50% en la demanda eléctrica mundial en los próximos diez años.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, destaca en la COP30 la importancia de las redes eléctricas y el almacenamiento como pilares para la electrificación global y el éxito de la transición energética.

Mientras el mundo acelera para afrontar la crisis climática con el impulso de las energías renovables, hay cimientos menos visibles pero igual de decisivos para el éxito de la transición energética: las redes eléctricas y el almacenamiento.

Así lo ha reivindicado el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante el panel sobre transición energética celebrado en el marco de la cumbre de líderes convocada por el presidente Lula da Silva con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30).

Según Galán, aunque las inversiones en renovables avanzan, son necesarias más redes y más capacidad de almacenamiento para electrificar la economía y dar respuesta a la demanda, que se espera que aumente un 50% en todo el mundo en los próximos 10 años.

En esa sesión han participado el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de Brasil, la presidenta de la Comisión Europea, el director de la Agencia Internacional de la Energía y el canciller alemán, entre otros líderes internacionales.

Ignacio Galán ha defendido que la sostenibilidad económica y la medioambiental son plenamente compatibles y así lo demuestra la trayectoria de Iberdrola.

El grupo energético ha invertido en los últimos 25 años cerca de 175.000 millones de euros para avanzar en la electrificación a través de energías renovables, redes eléctricas y almacenamiento, y ello ha permitido aumentar la autonomía estratégica y la seguridad del suministro y mejorar la competitividad, mientras que promueve el desarrollo y el progreso social.

Además, el presidente de Iberdrola ha señalado que, para este objetivo, es muy importante una colaboración entre empresas y administraciones que permita encontrar soluciones para avanzar en el cuidado del medio ambiente y la acción climática.

Iberdrola ha presentado un plan inversor de 58.000 millones para los próximos cuatro años, y se requieren políticas energéticas claras y estables, marcos normativos predecibles y rapidez de procesos para llevar a cabo estas inversiones.

Al igual que viene destacando en los últimos años, el presidente de la principal eléctrica europea y una de las dos más grandes del mundo por capitalización bursátil, insistió en que promover estas inversiones también genera valor para todos.

En el caso de Iberdrola se materializa en: 100 millones de personas a las que suministra energía segura, limpia y competitiva; 17.000 millones de euros destinados a compras cada año a miles de proveedores que sostienen 500.000 empleos; más de 10.000 millones de euros de contribución fiscal anual; y unas emisiones de CO2 ya cercanas a cero.