Capital Energy acelera su plan de estabilización con la primera venta a Equitix y la entrada en su consejo de Alvarez & Marsal

La compañía ha firmado más de 560 millones de euros en contratos para ejecutar sus parques y continúa avanzando en proyectos clave como Las Mareas (Aragón) y Las Tadeas (Castilla y León).

Como parte de su plan de estabilización, Capital Energy ha incorporado tres consejeros independientes de Alvarez & Marsal, reforzando el control financiero y la supervisión del ajuste empresarial.

La venta incluye la gestión integral de la construcción, operación y futuras hibridaciones del parque, cuya capacidad total podría superar los 221 MW con fases adicionales de fotovoltaica y almacenamiento.

Capital Energy ha vendido una participación mayoritaria del parque eólico El Castillar (Guadalajara) al fondo Equitix, en la primera operación del Acuerdo Marco que podría alcanzar los 1.000 millones de euros.

Capital Energy acelera su plan para escapar de la tormenta que sacude al sector de las energías renovables en España.

La compañía fundada y presidida por Jesús Martín Bueza ha vendido una participación mayoritaria del parque eólico El Castillar, situado en Guadalajara, al fondo internacional especializado en inversión en infraestructuras Equitix, según confirma la empresa a EL ESPAÑOL-Invertia.

Se trata de la primera operación dentro del Acuerdo Marco firmado en julio, que podría alcanzar un valor total de hasta 1.000 millones de euros y que sienta las bases para el fortalecimiento del balance de la compañía.

El Castillar tiene una potencia de 66,1 megavatios (MW) y contempla una segunda fase de desarrollo que incorporará hasta 85 MW adicionales de hibridación fotovoltaica y 70 MW de almacenamiento mediante baterías, lo que podría elevar su capacidad total a más de 221 MW.

La venta se produce tras haber llevado el proyecto a fase ready to build (listo para iniciar obras) y haber cerrado los contratos de construcción, operación y mantenimiento del parque.

Con este acuerdo, Capital Energy continúa como co-propietario del complejo y asume, además, la gestión integral de su construcción, puesta en marcha y posterior operación, así como el desarrollo de sus futuras hibridaciones con fotovoltaica y baterías.

La compañía renovable refuerza así su balance y prepara el terreno para mejorar los resultados del ejercicio 2024, que cerró con un resultado bruto de explotación (ebitda) cercano a los 70 millones de euros.

Cambios en el consejo

El Acuerdo Marco firmado en julio con Equitix permitió que sus principales acreedores, Incus Capital y Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), acordaran aplazar los vencimientos más inmediatos hasta 2027, brindando a la compañía un margen financiero más amplio para ejecutar su plan de estabilización, tal y como adelantó Cinco Días.

Además, se firmó una línea de financiación adicional de 50 millones de euros, en un contexto especialmente complejo para el sector, marcado por el endurecimiento del acceso al crédito por parte de la gran banca comercial, que ha reducido significativamente su exposición a las empresas de renovables.

Como parte de los compromisos asumidos con sus acreedores entonces, Capital Energy también ha reforzado su gobernanza corporativa con la incorporación de tres nuevos consejeros independientes procedentes de la consultora internacional Alvarez & Marsal, especializada en reestructuraciones, mejora de rendimiento y asesoramiento de negocios.

Se trata de Yago Fernández, director general de Restructuring; Pablo Blanco, director general de Turnaround and Restructuring; y Manuel Cortés, director general de Valuation Services, cuya entrada ha supuesto la salida del consejo de Gloria Martín Buezas, hermana del fundador del grupo, y Pablo Mañueco, de la consultora Afi.

Los directivos de Alvarez & Marsal tendrán la misión de fortalecer el control financiero, supervisar la ejecución del plan de ajuste y velar por la correcta implementación de los cambios operativos acordados con los acreedores.

La firma Alvarez & Marsal cuenta con una amplia experiencia en reestructuraciones y ha participado en procesos destacados en España, como el caso de Urbas, donde fue designada por la empresa de infraestructuras como experta independiente para supervisar el proceso.

Asimismo, la firma ha mostrado interés en otros casos relevantes del sector energético, como la reestructuración de Soltec, una compañía también afectada por la reciente crisis del sector renovable.

560 millones para ejecutar parques

Para la construcción de El Castillar Capital Energy ha formalizado contratos de construcción con Vestas como proveedor de turbinas, con Gestacur para la ejecución de los trabajos de balance of plant (BoP) y con Garoc para el desarrollo de las infraestructuras de evacuación.



Con estos contratos, Capital Energy supera ya un volumen acumulado de más de 560 millones de euros en acuerdos firmados en los últimos años para la ejecución de sus parques.

De este total, más de 380 millones corresponden a contratos con los principales proveedores de turbinas con presencia en España como Siemens Gamesa, Nordex, GE y Vestas.

Capital Energy continúa avanzando en las obras de sus proyectos. Este mes finaliza la construcción del parque eólico Las Mareas, de 100 MW, en Aragón. Tras haber iniciado este verano la construcción de la hibridación de 50 MW del parque de Las Tadeas, en Castilla y León, la compañía prosigue ahora con la puesta en construcción del parque eólico de El Castillar en Castilla-La Mancha.