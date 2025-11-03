Adif adjudica a Iberdrola el suministro de energía verde para los trenes por 1.685 millones de euros

Como novedad, se introduce un nuevo procedimiento de coberturas de precio y un modelo de gestión que refuerza la sostenibilidad y la liberalización del sector ferroviario.

La adjudicación se divide en 16 lotes para optimizar costes y minimizar desvíos de consumo, permitiendo a las operadoras gestionar su propia estrategia de precios.

El principal contrato, de 1.614 millones, está destinado a las operadoras ferroviarias de pasajeros como Renfe, Iryo y Ouigo.

Adif ha adjudicado a Iberdrola el suministro de energía eléctrica verde para el sistema ferroviario por un valor total de 1.685,7 millones de euros.

Adif ha adjudicado los contratos de suministro de energía eléctrica 'verde' o con Garantía de Origen (GdO) renovable para el sistema ferroviario por unvalor de 1.334 millones y un presupuesto de 1.685,7 millones de euros (IVA incluido), destinada tanto a las operadoras ferroviarias como a las estaciones.

El principal de los tres contratos adjudicados asciende a 1.614 millones de euros, que es el destinado a las operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo, en el transporte de viajeros), y la empresa con mejor puntuación en la mayoría de los lotes ha sido Iberdrola.

En concreto, la adjudicación se ha dividido en 16 lotes, atendiendo a criterios de proximidad de los puntos de suministro eléctrico que integran cada lote, para minimizar los desvíos de consumo y homogeneizar los costes de mercado.

El coste definitivo del contrato de energía de tracción dependerá de los consumos reales, las ofertas recibidas, el precio resultante en el mercado mayorista OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), los servicios de ajuste y las posibles coberturas de precio en el mercado OMIP (Operador del Mercado Ibérico-Polo Portugués que ofrece una plataforma de negociación para derivados de energía).

También se ha adjudicado el contrato de los puntos de suministro telemedidos (aquellos en los que Adif AV monitoriza directamente el consumo) por 57,8 millones de euros, y el de los puntos no telemedidos por 13,6 millones.

En el contrato telemedido, el coste definitivo dependerá de los mismos factores que afectan al contrato de tracción, mientras que, en el caso del no telemedido, los costes definitivos estarán exclusivamente indexados al Mercado Diario OMIE.

Adif, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mantuvo en el segundo semestre de 2024 hasta cinco reuniones con las operadoras ferroviarias, en presencia de la CNMC, con el fin de conocer sus necesidades y llegar a un acuerdo consensuado sobre las líneas que definirían el futuro contrato de suministro eléctrico de tracción.

A petición de las empresas ferroviarias, se acordó licitar una estructura del precio que fuera 'pass through', de manera que se trasladen los costes reales del mercado, y ampliar el periodo de contratación a cinco años, máximo periodo permitido para las licitaciones públicas de suministro.

Las operadoras ferroviarias, por su parte, podrán continuar desarrollando su propia estrategia de gestión de precios de la energía, en coordinación con Adif AV, durante un mayor plazo, mejorando así su capacidad de gestión y optimización de costes de su energía.

Además, podrán solicitar coberturas de precio de la totalidad o parte de la energía que tienen previsto consumir en un período temporal determinado (mes, trimestre o año), cuyas órdenes de cierre gestionará Adif AV con el comercializador adjudicatario.

Como novedad, tanto para los contratos de tracción como para los correspondientes a las instalaciones de Adif y Adif AV, se introduce un nuevo procedimiento de coberturas del precio, diferenciando entre periodos con liquidez en el mercado OMIP y periodos con escasa liquidez en el mercado OMIP.

"Este modelo de gestión responde a un intenso trabajo de Adif AV con las operadoras ferroviarias con el fin de dotarles de mayor capacidad de decisión y gestión en uno de sus principales costes y, así, reforzar la sostenibilidad del sector y el proceso de liberalización", defiende el gestor público de la red ferroviaria.