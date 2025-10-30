Naturgy confía en volver al radar de los grandes fondos en noviembre y ganar tiempo para solventar su lío accionarial

Las conversaciones entre Taqa y Criteria para una reordenación accionarial de Naturgy se suspendieron por desacuerdos sobre la gobernanza futura.

Los fondos CVC y BlackRock buscan una salida ordenada de Naturgy, tras haber culminado su ciclo inversor en la empresa.

La energética ha realizado dos recolocaciones aceleradas de acciones propias para mejorar su free float tras su reciente auto-opa.

Naturgy espera que la revisión de los índices MSCI el 5 de noviembre aumente su visibilidad ante grandes inversores internacionales.

Naturgy tiene marcado en el calendario el próximo 5 de noviembre como una fecha crucial para su estrategia financiera. Ese día, Morgan Stanley Capital International (MSCI) dará a conocer los resultados de su última revisión anual de los principales índices bursátiles, incluyendo qué compañías entran o salen de los índices globales.

Para la energética española, se trata de una oportunidad para recuperar visibilidad frente a los grandes fondos y ganar margen de maniobra en un complejo panorama accionarial.

“Esperamos tener buenas noticias”, afirmó este miércoles Steven Fernández, director global de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy, durante la presentación de los resultados trimestrales del grupo.

La próxima revisión, que tendrá efectos a partir del 25 de noviembre, es mucho más que un cambio técnico.

Estar incluido en sus índices se convierte, en la práctica, en un escaparate esencial para captar la atención de los grandes inversores que replican estos índices en sus carteras -desde fondos de pensiones hasta fondos soberanos- y supone un sello de confianza para los mercados internacionales.

De hecho, volver a figurar en los índices MSCI se ha convertido en el objetivo central de la auto-opa que la compañía completó recientemente. Y, precisamente, para llegar a noviembre con todas las cartas a su favor, Naturgy ha llevado a cabo, en apenas tres meses, dos recolocaciones aceleradas de las acciones propias adquiridas mediante la oferta.

La relevancia de la revisión de noviembre se comprende aún más al considerar que el siguiente examen MSCI no se anunciará hasta el 10 de febrero de 2026, con entrada en vigor el 2 de marzo. Es decir, implicaría cuatro meses más de espera.

Auto-opa y recolocación

El 24 de junio de este año, Naturgy completó con éxito una oferta pública voluntaria parcial de recompra de hasta el 9,1% de su capital social, con el objetivo de restaurar el free float de la compañía y mejorar la liquidez de las acciones.

La oferta estuvo dirigida a 88 millones de acciones, a un precio de 26,50 euros por acción, totalizando 2.300 millones de euros.

Todos los accionistas de referencia -Criteria, CVC, BlackRock e IFM- participaron en la operación, reduciendo sus participaciones y reafirmando el compromiso con la estrategia de liquidez.

Durante los meses siguientes, Naturgy continuó con una serie de movimientos estratégicos en el mercado. El 4 de agosto ejecutó una primera venta acelerada de bloques (ABB) del 2% del capital social y una venta lateral del 3,5% a una institución financiera internacional, a un precio de 25,9 euros por acción, ajustado por un dividendo de 0,60 euros pagado el 30 de julio.

Además, el 7 de octubre realizó una segunda venta de bloques (BB) del 3,5% del capital social.

Tras estas operaciones, las acciones en tesorería representan sólo el 0,9% del capital social, mientras que el free float ha aumentado al 19%, frente al 10% del año anterior.

Este esfuerzo responde, a la exclusión de Naturgy de los índices MSCI en febrero de 2024 debido a un bajo capital flotante. La ausencia en estos índices provocó un castigo bursátil que la compañía también busca revertir con estas operaciones estratégicas.

Con la revisión de noviembre como horizonte y una serie de movimientos ejecutados, Naturgy se posiciona para enfrentar los próximos meses con mayor liquidez, capacidad de acción frente a accionistas y atractivo internacional.

En cuanto al 0,9% del capital que queda en autocartera, el director global de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy explicó que en la compañía "no hay prisa por entregarlas al mercado".

"Lo haremos cuando las condiciones sean adecuadas, en el momento que elijamos. Pero diría que, habiendo realizado la mayor parte del trabajo, ese 0,9% realmente no va a mover la aguja”, añadió Steven Fernández.

Lío accionarial

Los fondos CVC y BlackRock -que actualmente gestiona la participación de GIP- ya han completado su ciclo inversor en Naturgy y buscan una salida ordenada del capital de la compañía.

GIP y CVC se incorporaron a la gasista en 2016 y 2018, respectivamente. Durante este periodo, ambos fondos han obtenido importantes plusvalías y dividendos, pero llevan años explorando una vía para desinvertir de forma progresiva.

A principios de 2024, el grupo emiratí Taqa inició contactos con CriteriaCaixa, principal accionista de Naturgy, para adquirir una participación relevante en el grupo, dentro de un proceso de reordenación más amplia del accionariado.

Sin embargo, en junio de ese mismo año, las negociaciones entre Taqa y Criteria se rompieron debido a desacuerdos sobre la futura gobernanza de la compañía y el precio de la operación.

Desde entonces, aunque en el mercado han circulado rumores sobre un posible reinicio de las conversaciones, no se ha registrado ningún avance oficial en la operación.