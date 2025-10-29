Naturgy acelera hacia los 2.000 millones de beneficio en un 2025 marcado por el empujón del gas en España

Naturgy ha elevado su free float al 18,7%, facilitando su posible reincorporación a índices internacionales, tras la colocación de acciones de autocartera.

La empresa ha incrementado su producción en centrales de ciclo combinado de gas, contribuyendo a la estabilidad del sistema eléctrico español.

En los primeros nueve meses de 2025, Naturgy invirtió 1.389 millones de euros en redes de distribución y energía renovable, añadiendo 1 GW de capacidad renovable.

Naturgy prevé alcanzar un beneficio neto de 2.000 millones de euros en 2025, impulsado por el crecimiento del sector del gas en España.

Naturgy acelera hacia sus objetivos para 2025. La energética capitaneada por Francisco Reynés obtuvo hasta septiembre un beneficio neto de 1.668 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo de 2024, lo que le lleva a confirmar su meta de superar los 2.000 millones al cierre del ejercicio.

El resultado bruto de explotación (ebitda) consolidado alcanzó los 4.214 millones, en línea con los máximos históricos del pasado año.

Las ventas netas ascendieron a 14.586 millones de euros, un 4,8% más, impulsadas por unos precios de la energía más altos tanto en gas como en electricidad.

El ejercicio 2025 ha estado marcado por el apagón del 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a unos 60 millones de personas en España y Portugal. Desde entonces, Naturgy ha desempeñado “un papel clave en la seguridad de suministro del sistema energético español”, según destacó la propia compañía.

El tirón del gas en España se ha traducido en “fuertes resultados” para el grupo, impulsados por “una mayor demanda y producción en los mercados de servicios de ajuste”, de acuerdo con su informe.

Las centrales de ciclo combinado de Naturgy han incrementado de forma significativa su actividad para dar soporte a Red Eléctrica en la operativa reforzada del sistema que se mantiene desde el apagón.

"Este desempeño pone de relieve el papel esencial de la generación flexible, especialmente los ciclos combinados, para mantener la estabilidad del sistema eléctrico", apunta Naturgy.

Inversión y deuda

En los nueve primeros meses del año, Naturgy invirtió 1.389 millones de euros, principalmente en redes de distribución y nueva potencia renovable, áreas clave para la transición energética. La compañía ha añadido 1 GW de energía renovable, alcanzando los 7,8 GW instalados, con 1,5 GW adicionales en construcción.

Además, tras completar la colocación de las acciones adquiridas en la auto-opa del primer semestre, Naturgy ha elevado su free float al 18,7%, abriendo la puerta a su reincorporación a los principales índices internacionales, especialmente los de la familia MSCI.

“El grupo sigue cumpliendo con todos los compromisos de su Plan Estratégico, combinando la creación de valor para el accionista con su compromiso con la seguridad energética y la sostenibilidad”, destacó el presidente ejecutivo.

Francisco Reynés subrayó que la compañía “ha demostrado una gran solidez en un entorno complejo y ha ejecutado en tiempo récord la colocación de su autocartera, paso clave para reforzar su presencia en los mercados internacionales”.

La compañía prevé cerrar 2025 con una deuda neta cercana a los 13.000 millones de euros, equivalente a una ratio deuda neta/Ebitda de 2,3 veces, lo que le da amplia flexibilidad de balance.

Además, el consejo de administración del grupo ha aprobado el pago de un segundo dividendo de 0,6 euros por acción el próximo 5 de noviembre, que se suma al ya abonado en julio y eleva la retribución total a 1,2 euros por acción hasta la fecha. El plan estratégico mantiene un suelo de 1,7 euros por acción condicionado al mantenimiento del rating crediticio BBB.