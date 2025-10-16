BBVA apoya una declaración de CEOs de Davos sobre el potencial económico de la descarbonización

Las claves nuevo Generado con IA BBVA apoya una declaración de CEOs del Foro Económico Mundial sobre el potencial económico de la descarbonización antes de la COP30. La Alianza de CEOs Líderes por el Clima insta a aprovechar la oportunidad histórica de la economía de la descarbonización para beneficios y crecimiento. Entre 2019 y 2023, empresas de la alianza lograron una reducción de emisiones del 12% y un aumento de ingresos del 20%. Se destaca la necesidad de medidas claras en inversión en infraestructura, innovación y resiliencia para acelerar la acción climática.

BBVA ha respaldado una carta abierta publicada por la Alianza de CEOs Líderes por el Clima del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) previa a la COP30 que destaca la viabilidad comercial de la economía de la descarbonización y la transición climática.

El documento, según destaca BBVA en un comunicado, insta a las empresas y a los responsables políticos a "aprovechar esta oportunidad histórica para obtener beneficios, resiliencia y crecimiento".

Entre los miembros de la Alianza se encuentra el presidente de BBVA, Carlos Torres.

En concreto, los consejeros delegados piden medidas claras para acelerar la acción climática en áreas como la inversión en infraestructura, la innovación y la resiliencia.

Señalan que los beneficios de invertir en la economía climática contrastan marcadamente con los crecientes costes de la inacción.

Según los firmantes, "la viabilidad de la economía climática está demostrada y es convincente en muchos sectores".

Entre 2019 y 2023, las empresas que integran esta alianza de CEOs líderes por el clima han logrado una reducción conjunta de emisiones del 12%, al tiempo que han registrado un incremento de ingresos del 20%.