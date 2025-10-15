Las grandes eléctricas vuelven a enfrentarse a REE y plantean a la CNMC un plan alternativo para evitar apagones

Las asociaciones de energía renovable expresaron su preocupación por las medidas de REE, especialmente el alargamiento de rampas de potencia, y sugirieron un tiempo de cinco minutos para adaptarse al mercado.

Entre las propuestas de las eléctricas destacan el control de tensiones en tiempo real y la ampliación de las bandas de operación, medidas ya aplicadas en países como Alemania.

Las grandes eléctricas han propuesto a la CNMC un plan alternativo al de REE para evitar apagones, argumentando que las medidas de REE son inviables técnicamente.

El plan de control “re-reforzado” del sistema eléctrico de Red Eléctrica de España (REE) ante el riesgo de un nuevo apagón ha vuelto a generar un choque entre el operador del sistema y las grandes eléctricas.

Las medidas que REE pidió la semana pasada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que incluyen mayores exigencias a los generadores convencionales- son consideradas por las grandes compañías inviables desde el punto de vista técnico y podrían, en el peor de los casos, desencadenar averías en las instalaciones.

Así lo expusieron durante la reunión celebrada este martes con la CNMC, en la que Iberdrola, Endesa y Naturgy presentaron al regulador un plan b para el control de tensiones, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

El encuentro, presidido por Cani Fernández, permitió al organismo escuchar de primera mano la opinión de los principales actores del sector justo antes del cierre de plazo para audiencia pública sobre las medidas de REE (este miércoles 15 de octubre). Propuestas que el operador no había consultado previamente con el sector.

En respuesta, Iberdrola, Endesa y Naturgy han planteado al regulador un plan alternativo al de Red Eléctrica, pensado para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico sin poner en riesgo la infraestructura.

Entre las medidas que han propuesto destaca la implementación de un control de tensiones en tiempo real, que permitiría monitorizar y ajustar continuamente la red ante cualquier fluctuación.

Además, las principales eléctricas han puesto sobre la mesa la ampliación de las bandas de operación (los márgenes de variación de tensión que admite la red antes de requerir ajustes), una estrategia que ya se aplica con éxito en países como Alemania, según fuentes consultadas.

En la reunión, las grandes eléctricas también han propuesto que se considere el valor de las nucleares en el control de tensiones, un elemento decisivo en plena cuenta atrás para tomar una determinación sobre el futuro de la central de Almaraz (Extremadura).

También han planteado a la CNMC mejorar la vida económica de los ciclos combinados mediante pagos por capacidad, y promover el bombeo hidroeléctrico con concesiones hidráulicas para garantizar disponibilidad de potencia síncrona.

Otras reuniones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también mantuvo este martes encuentros por separado con Red Eléctrica de España (REE), las patronales Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y con el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), para recoger opiniones sobre las medidas propuestas por el operador del sistema.

En la reunión con las asociaciones que representan al sector renovable, las patronales expusieron su postura sobre las medidas de REE que les afectan directamente.

Entre ellas, se incluye la propuesta de alargar las rampas de potencia de las instalaciones renovables de más de 5 MW, es decir, el tiempo que tardan en pasar del 0 al 100% de producción, pasando de los actuales dos minutos a 15.

Para el sector, esta medida carece de justificación técnica y pone en riesgo a promotores que ya están al límite por la cantidad de precios cero o negativos que registra el mercado.

Según fuentes consultadas, las patronales explicaron al regulador que con rampas de 15 minutos -el mismo tiempo que dura cada ciclo- las plantas pierden margen para adaptarse a las consignas del mercado, llegando tarde a las órdenes siguientes.

El sector ha manifestado a la CNMC su consideración de que un tiempo de cinco minutos sería suficiente para cumplir con estas obligaciones.

Aun así, las asociaciones renovables se mostraron partidarias de agilizar finalmente el nuevo Procedimiento de Operación 7.4 (PO 7.4), una norma largamente esperada que permitirá a las plantas fotovoltaicas y eólicas participar en los servicios de control de tensión y contribuir a dotar de mayor seguridad y previsibilidad al sistema eléctrico.