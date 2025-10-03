Los investigadores de la UE concluyen que el apagón de España "no tiene precedentes" y evitan señalar responsables

Tras cinco meses de trabajo, los investigadores de la Unión Europea han publicado este viernes su informe preliminar sobre el apagón masivo que dejó a oscuras a la Península Ibérica el pasado 28 de abril, cuya conclusión principal es que se trata de un evento "sin precedentes".

"Nunca antes habíamos tenido un apagón debido a una cascada de sobretensiones", ha relatado el jefe de la investigación, Klaus Kaschnitz.

El estudio técnico, elaborado por un panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), recoge todos los datos disponibles de todos los países afectados y todos los actores involucrados, pero todavía no establece la causa última del apagón.

ENTSO-E publicará su informe final durante el primer trimestre de 2026, en el que sí se abordarán las causas y se establecerán recomendaciones concretas para evitar que el fallo se repita.

Lo que no harán en ningún momento los investigadores es señalar quiénes son los responsables del apagón. "No se trata de asignar culpa a ninguna parte. No es nuestro mandato. No somos un cuerpo policial ni judicial", se ha justificado Damián Cortinas, presidente del Consejo de ENTSO-E.

"Las cuestiones de responsabilidad, que sabemos que son muy relevantes, en particular dentro de España, no son el objetivo de este informe. Esto será determinado por las autoridades españolas cuando corresponda", ha agregado.

"Lo que está claro según lo que sabemos ahora es que, primero, este ha sido el apagón más grave en Europa en los últimos 20 años. Y lo más importante es que es el primero de estas características", afirma el responsable de ENTSO-E.

"Es un apagón por sobretensiones en cascada, que nunca antes había ocurrido en Europa. Eso lo sabemos con certeza. Creemos que tampoco ha habido un apagón de este tipo en ningún otro lugar del mundo, por lo que se trata de un territorio nuevo", ha insistido.

"Este efecto de sobretensión en cascada que conduce a un apagón total nunca se había encontrado en Europa. Y, por supuesto, un apagón total en dos países tiene grandes implicaciones para la sociedad civil. Por eso lo estamos tomando muy en serio", ha señalado Cortinas.

También el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha destacado que se trata de "un evento sin precedentes". "Un incidente único que pone de relieve que el sistema energético de Europa enfrenta nuevos desafíos", ha apuntado.

"Debemos aprender de esto juntos y actuar con decisión para prevenir que se repitan incidentes de este tipo. La Comisión Europea ya está trabajando en una revisión del marco de seguridad energética de la UE para garantizar que nuestros sistemas estén preparados para el futuro", ha anunciado Jorgensen.

De cara al informe final, los investigadores tienen previsto concentrarse ahora en evaluar la capacidad de control de tensión de todo el sistema. Examinarán además el comportamiento de los usuarios de la red, especialmente en lo relativo a las desconexiones.

Finalmente, ENTSO-E realizará recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los planes de defensa del sistema.

"Nuestro estilo de vida y nuestra prosperidad económica dependen de un sistema energético que no solo sea más limpio y eficiente, sino también seguro, fiable y resistente", ha resaltado el comisario de Energía.