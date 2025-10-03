Las comercializadoras de la luz ven en la inteligencia artificial la solución para evitar los altos precios en España

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el sector eléctrico en España. Cada vez más comercializadoras recurren a esta tecnología para analizar el consumo, optimizar la gestión de la energía y ofrecer tarifas más competitivas.

Endesa, Iberdrola, Naturgy, Octopus Energy, Gana Energía, Plenitude... la IA se está convirtiendo en una herramienta clave para transformar un mercado tradicionalmente opaco en uno más flexible, eficiente y transparente para los consumidores.

Ahora también se ha sumado a esta tendencia Chippio, comercializadora energética basada en inteligencia artificial en España, que presentó el jueves el Guardián de Precios, un nuevo servicio complementario dentro de la Tarifa Transparente de la compañía.

Está diseñado para ofrecer mayor flexibilidad y control a los consumidores en un entorno eléctrico que experimenta variaciones de precios a lo largo del año.

El Guardián de Precios vigila de forma constante el mercado eléctrico y avisa a los usuarios cuando detecta tendencias al alza en el coste de la luz, recomendando los momentos más oportunos para fijar el precio. De este modo, los clientes pueden asegurar una tarifa estable en los períodos de mayor incertidumbre y volver al mercado variable cuando este resulte más favorable.

Esta nueva funcionalidad permite a los clientes fijar el precio del kWh durante un ciclo de facturación completo, a través de ofertas temporales de precio fijo (actualmente, 0,148 €/kWh más potencia a precio de mercado, sin ningún margen extra).

El servicio puede activarse y desactivarse en cualquier momento desde la aplicación de Chippio, sin permanencia, por un coste de 3,90 € + IVA por ciclo de facturación.

Con este servicio, Chippio busca responder a una de las principales preocupaciones de los consumidores: la incertidumbre en la factura. El Guardián de Precios permite congelar el coste de la energía en momentos de subidas y volver al precio de mercado cuando éste desciende, combinando así lo mejor de una tarifa fija y una tarifa variable.

El cliente conserva en todo momento la capacidad de decisión sobre cuándo aceptar o no una oferta de precio fijo.

Con la adopción de estas tecnologías por parte de las comercializadoras españolas, el consumidor gana un mayor poder de decisión sobre su consumo energético, pudiendo adaptarse a los cambios del mercado y reducir el impacto de las subidas de precios.

Además, la digitalización del sector facilita una gestión más eficiente de la energía, optimizando recursos y fomentando un uso más sostenible.