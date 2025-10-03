Aagesen asegura que el informe europeo del apagón refuerza al Gobierno y evidencia la falta de colaboración de las eléctricas

El Gobierno aplaude el informe del apagón de Europa, que se ha dado a conocer este mismo viernes.

"Este informe está completamente alineado con el que emitió el Comité español, que el 17 de junio presentó sus conclusiones sobre las causas del incidente", recalcó Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica.

En declaraciones a los medios, la ministra destacó que el análisis europeo “apoya” y “convalida” todas las valoraciones que el Gobierno presentó, tras elaborar su propio informe "en 49 días durante un periodo especialmente complicado".

Aagesen recordó que “parte de la crítica" en aquel momento "fue que íbamos muy despacio". "Bueno, pues 45 expertos a nivel europeo han tardado todo este tiempo en emitir un informe fáctico y todavía necesitan más tiempo para emitir recomendaciones”, aseveró.

Y es que los investigadores de la Unión Europea han adelantado que en el primer trimestre de 2026 se publicarán más conclusiones y recomendaciones.

La ministra de Transición Ecológica quiso también poner en evidencia la "falta de colaboración de los operadores".

"El informe europeo señala que en Portugal la información requerida llegó de forma ágil y sin problemas, y que las instalaciones convencionales se comportaron conforme a la normativa. En España, en cambio, hubo dificultades para obtener la información y algunas instalaciones no actuaron según lo establecido", remarcó.

"Pido responsabilidad a todos los agentes que tomamos decisiones y sobre todo, en este caso, responsabilidad a todos los operadores del sistema para cumplir con la normativa y exigirles la máxima transparencia", reclamó.

Aagesen destacó que el informe concluye que el apagón del 28 de abril fue un hecho inédito e imprevisible. "Se produjo una sobretensión y la presencia de oscilaciones en el sistema español. También se pone de manifiesto que algunos parques de generación se desconectaron de manera indebida dentro de los rangos técnicos", apuntó.

Este informe interpela al Gobierno en el sentido de seguir trabajando con rigor y rapidez. "Ya hemos aprobado modificaciones normativas para reforzar el control dinámico de tensión más allá de los generadores que lo tenían, incluyendo instalaciones renovables", recordó la vicepresidenta tercera.

La responsable del Ministerio de Transición Ecológica aseguró, igualmente, que el Gobierno espera aprobar próximamente un nuevo 'decreto antiapagones', después de que el Congreso tumbara el Real decreto Ley 7/2025 que incluía parte de esta batería de medidas para reforzar el sistema.

Aagesen aprovechó para poner en manifiesto que el informe de los expertos europeos ha sido liderado por países como Austria y Hungría, sin relación con el incidente, "lo que aporta imparcialidad". El documento tiene unas 300 páginas y acaba de hacerse público.