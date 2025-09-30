Endesa compra a Masorange su comercializadora energética por 90 millones con la que sumará 350.000 clientes

Endesa refuerza su estrategia contra la fuga de clientes energéticos con la compra de la comercializadora de Masorange por 90 millones de euros.

La energética ha cerrado un acuerdo para adquirir la comercializadora energética digital de la teleco, Energía Colectiva, la cual cuenta con alrededor de 350.000 clientes de electricidad y gas.

"El precio acordado es de aproximadamente 90 millones de euros, sujeto a los ajustes habituales en este tipo de operaciones. El cierre de toda la transacción está condicionado a la previa aprobación de la autoridad de competencia (en referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC)", han destacado ambas empresas en un comunicado.

La operación entre Masorange y Endesa se enmarca en un acuerdo de comercialización de energía y telecomunicaciones con el cual aspiran a captar alrededor de un millón de clientes a través de ofertas personalizadas y "servicios de alto valor añadido".

En concreto, Endesa podrá ofrecer su propuesta comercial de energía a los clientes de la teleco gracias a la "experiencia de cliente diferencial" de Masorange, "basada en la tecnología, la cercanía y la capacidad de adaptación".

Con alrededor de 30 millones de usuarios y una red de en torno a 1.500 tiendas exclusivas y sus canales digitales, Masorange ofrece una "relevante plataforma tecnológica para la distribución de energía".

Por otro lado, Endesa va a contar con Masorange en la comercialización de servicios de telecomunicaciones para sus alrededor de 7 millones de clientes del mercado libre.

"Masorange aporta una infraestructura tecnológica robusta y sostenible -gracias al uso de tecnologías con menor consumo de energía como 5G-, una base de clientes altamente digitalizada y una visión compartida de innovación y sostenibilidad", añade el comunicado.

"Esta alianza nos va a permitir acelerar nuestro crecimiento con una oferta de energía verde para nuestros usuarios con precios atractivos y comercializar nuestros servicios de telecomunicaciones en los canales de distribución de Endesa, creando valor para nuestros clientes, la sociedad y ambas compañías", ha destacado el consejero delegado de Masorange, Meinrad Spenger.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha resaltado que el acuerdo representa un "paso natural" en la estrategia de su compañía para poner la tecnología al servicio del cliente.

"Combinamos lo mejor de dos mundos: la conectividad de Masorange con la experiencia, la confianza y la innovación de Endesa en el ámbito energético. Juntos, vamos a ofrecer propuestas de valor, personalizadas y sostenibles que responden a las nuevas expectativas de los consumidores", ha valorado el directivo.