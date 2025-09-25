La industria solar europea al borde del abismo: fabricar paneles locales cuesta hasta tres veces más que importar de Asia

La gran brecha de precios entre producir paneles solares en Europa e importarlos desde Asia amenaza con borrar del mapa a los fabricantes europeos.

El coste para un módulo fotovoltaico de última generación completamente hecho en la Unión Europea (UE) es de 25,5 céntimos de euro por vatio pico (Wp), mientras que en China o el sudeste asiático ronda los 16,5 céntimos.

Así se recoge en el último análisis de la patronal SolarPower Europe y el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (ISE), que revela un problema agravado con los precios de mercado.

Según los datos de agosto de 2025, los módulos se venden en Europa por apenas 8,7 céntimos/Wp, menos de la mitad del coste real de producción en China y casi tres veces menos que fabricarlos en Europa.

¿El motivo? China ha construido una cantidad de fábricas que producen muchos más paneles de los que necesita el mercado mundial.

La sobreoferta de China, que controla entre el 81% y el 93% de la cadena de suministro solar mundial, ha hundido los precios internacionales, causando pérdidas incluso a los grandes fabricantes chinos de primer nivel (Tier 1).

A esto se suma que la demanda solar de la Unión Europea se ha desacelerado recientemente y, para 2030, oscilará ampliamente entre 60 y 104 gigavatios pico (GWp) anuales.

Según la patronal solar europea, es probable que la mayor parte de esa demanda se satisfaga mediante importaciones y la capacidad de fabricación anual europea se sitúe actualmente por debajo de los 10 GW anuales en células, obleas y módulos.

El gobierno chino ya está intentando reducir el exceso de capacidad industrial para que los precios suban. Sin embargo, aun con un aumento previsto del 25% de los precios del mercado, que situaría el precio en 10,9 céntimos, seguiría existiendo una brecha de 4,7 céntimos respecto a la producción europea más optimizada.

El informe de SolarPower Europe señala que hay estrategias para reducir costes en Europa, como fabricar dentro de los países comunitarios las células y los módulos, pero comprar las obleas en China.

Abordando este modelo, el precio mínimo sostenible baja a 15,5 céntimos. Sin embargo, esta cifra sigue muy lejos de los precios de mercado, lo que deja a la industria europea en clara desventaja.

La industria también se ve lastrada por la limitada posibilidad de que los inversores paguen un EU Premium por apoyar la producción local.

Según datos del estudio, esa disposición apenas alcanza 1 a 2 céntimos/Wp, mientras que la brecha real es de entre 4,7 y 6,8 céntimos.

2.700 empleos por GW

La asociación solar advierte en su informe: si no se aplican apoyos públicos contundentes y rápidos, Europa perderá su capacidad industrial y tecnológica en energía solar antes de 2030. Reabrir fábricas o levantar nuevas plantas requiere al menos dos o tres años, lo que deja a la UE una ventana de tiempo muy estrecha para actuar.

El informe calcula que cada gigavatio de capacidad de fabricación fotovoltaica en la UE genera hasta 2.700 nuevos empleos y entre 12,6 y 66,4 millones de euros anuales en impuestos y cotizaciones sociales.

SolarPower Europe concluye que fabricar 30 GWp al año de módulos solares en la UE es técnica y económicamente viable, siempre que se actúe con rapidez.

No obstante, para alcanzar ese objetivo advierte que es importante establecer un esquema de apoyo a la producción a nivel de la UE, que combine subvenciones, préstamos e instrumentos de mitigación de riesgos.

También aboga por implementar efectivamente la Ley de Industria Net-Zero (NZIA) en todos los Estados miembros, incorporando puntos de bonificación Made-in-EU para reducir la brecha de costes entre módulos fabricados en la UE y los que no lo son.

Esto es clave para programas de tejados y contratación pública, especialmente con la próxima revisión de la Directiva de Contratación Pública y el mandato de instalación de solar en tejados.