BBVA, reconocido en la Semana del Clima de Nueva York por su modelo de financiación y descarbonización de clientes

El modelo de BBVA para la financiación de la descarbonización de sus clientes ha sido reconocido por la Alianza de CEOs Líderes por el Clima del Foro Económico Mundial en la Semana del Clima de Nueva York.

El jurado ha valorado como mejor práctica en la categoría de Finanzas las soluciones de BBVA para sus clientes.

Y junto a otros tres galardonados de diferentes sectores, “muestran cómo las empresas pueden ir más allá de un avance meramente progresivo para lograr los cambios de carácter sistémico que exige una economía global resiliente y de cero emisiones netas”.

En concreto, ha reconocido las soluciones de financiación de BBVA encaminadas a reducir las emisiones de alcance 3 de sus clientes. Es decir, las generadas por la cadena de valor de dichos clientes, que incluyen proveedores o los clientes de sus clientes, procesamiento, transporte, distribución de los productos, entre otros.

“Queremos acompañar a nuestros clientes en su transición, y eso incluye la descarbonización de su cadena de valor, especialmente en aquellos sectores donde ésta tiene mayor importancia y supone un mayor reto para ellos”, ha dicho Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y CIB de BBVA.

En sectores como el textil, alimentario, automoción o construcción las emisiones de alcance 3 suponen entre el 80% y el 95% del total.

En estas empresas el mayor reto de la descarbonización no es la mejora de sus propios procesos y la energía directa que consumen en sus instalaciones, sino cómo apoyan a toda su cadena de valor a descarbonizarse.

Medir y abordar las emisiones de alcance 3 resulta cada vez más relevante en los informes climáticos y ayuda a las organizaciones a identificar oportunidades de innovación en productos; colaborar con los socios en las cadenas de producción y valor; y contribuir a los objetivos climáticos globales.

En el caso de BBVA, el jurado ha valorado el enfoque integral del modelo de “ecosistemas sostenibles”, que combina asesoramiento, análisis de emisiones y financiación específica para la transición sostenible y resiliencia de la cadena de valor de sus clientes.

Este modelo ha sido aplicado con éxito en sectores como la automoción, en concreto, en los negocios de reparación de automóviles, donde BBVA ha estructurado operaciones de financiación que permiten a talleres instalar paneles solares y adoptar equipos energéticamente eficientes.

Estas actuaciones han contribuido a reducir emisiones indirectas en toda la cadena de valor de dicho sector.

Emisiones 'Downstream'

Las emisiones ‘downstream‘ o de alcance 3 representan el 67% de la huella de carbono total de las empresas miembros de la Alianza de CEOs Líderes por el Clima del Foro Económico Mundial.

Estas 3,5 gigatoneladas de CO2, suponen aproximadamente las emisiones anuales de la India (procedentes solo de combustibles fósiles e industria), según datos de Our World in Data, con análisis adicionales de Boston Consulting Group.

Las 134 empresas miembros de la Alianza de CEOs Líderes por el Clima han logrado un crecimiento de ingresos superior al 20% desde 2019, al tiempo que han reducido un 12% sus emisiones globales.