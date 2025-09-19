Macquarie Asset Management invertirá casi 3.000 millones en nuevas tecnologías de descarbonización

Macquarie Asset Management anuncia el cierre final de Macquarie Green Energy Transition Solutions con un total de más de 3.000 millones de dólares en fondos y compromisos de coinversión.

MGETS es el primer fondo de Macquarie dedicado a la transición energética que busca oportunidades más allá de las energías renovables consolidadas.

Se centra en invertir en empresas que aprovechan tecnologías e infraestructuras probadas para ofrecer soluciones para la descarbonización de los sectores energéticos en toda la economía.

Los subsectores objetivo del Fondo incluyen el almacenamiento de energía, la energía distribuida, los combustibles renovables, el transporte limpio, la captura de carbono y la economía circular.

MGETS ha avanzado significativamente en la construcción de su cartera, con 12 inversiones cerradas y más del 65% del Fondo comprometido en inversiones.

La cartera global de MGETS está bien diversificada y abarca diversas geografías, tecnologías y sectores subyacentes.

Entre las empresas de su cartera se incluyen Eku Energy (almacenamiento de energía en baterías en Europa y Asia-Pacífico), SkyNRG (negocio global de combustible sostenible para aviación), Calibrant Energy (soluciones de energía distribuida para clientes industriales y comerciales en Norteamérica) y Verkor (fabricante francés de baterías para vehículos eléctricos).

MGETS ha captado más de 2.400 millones de dólares en compromisos del Fondo, junto con 647 millones de dólares adicionales hasta la fecha en coinversión comprometida con las empresas de su cartera.

Esto le permite abordar la creciente escala de oportunidades de transición energética y capitalizar atractivas inversiones de seguimiento.

El Fondo superó su objetivo de 2.000 millones de dólares, atrayendo el compromiso de una base de inversores global diversificada, que abarca fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos y gestoras de activos en EMEA, Asia-Pacífico y América.

Una parte de la coinversión se obtuvo a través de un vehículo de inversión específico gestionado por Macquarie, establecido para Vertelo, una plataforma de soluciones de electrificación de flotas en India.

Se han asegurado compromisos por un total de 405 millones de dólares para el vehículo de inversión Vertelo, con aproximadamente 133 millones de dólares de MGETS, la duodécima inversión del Fondo.

Al combinar capital comercial con capital concesional catalítico, la transacción de Vertelo demuestra la capacidad de Macquarie para movilizar capital a gran escala en el creciente mercado indio mediante alianzas innovadoras, a la vez que ofrece una propuesta atractiva a los inversores.

Chris Archer, director ejecutivo de MAM Green Investments, ha dicho que "las importantes necesidades de inversión derivadas de la transición energética global representan una oportunidad para construir la infraestructura del futuro, ofreciendo a la vez una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros inversores".

"Para ello, será fundamental desarrollar soluciones técnicas probadas que se están implementando cada vez más ampliamente".

"Gracias a nuestra experiencia global en gestión de activos y a nuestras capacidades de inversión verde, nos enorgullece poder apoyar el crecimiento, la reducción de riesgos y el crecimiento de las empresas".

"Nos complace haber alcanzado el cierre de MGETS y agradecemos a nuestros inversores su continua confianza y apoyo".

Macquarie lleva casi 20 años impulsando soluciones climáticas prácticas, con sus primeras inversiones en energías renovables en 2005. Actualmente, a través del equipo de Inversión Verde de Macquarie Asset Management, sus estrategias de inversión verde gestionan 17.000 millones de dólares en activos globales que apoyan la transición energética, trabajando con más de 30 empresas de su cartera.

El equipo de inversores verdes especializados y dedicados se compromete a ofrecer soluciones a gran escala que permitan la transformación de los sistemas energéticos y proporcionen la energía segura que las comunidades y las empresas necesitan en el futuro.