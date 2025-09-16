Acciona Energía pone en marcha su mayor proyecto en India con una planta fotovoltaica de 412 megavatios

Acciona Energía ha puesto en marcha la planta fotovoltaica Juna, de 412 megavatios (MWp), en el estado de Rajastán (India), lo que supone el mayor proyecto de la firma en dicho país, según ha indicado en un comunicado este martes.

En concreto, la planta está formada por más de 750.000 módulos fotovoltaicos y producirá 800 gigavatios hora (GWh) de electricidad verde al año, suficiente para abastecer a 840.000 hogares, al tiempo que evitará la emisión de 724.000 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2).

Tal y como ha indicado Acciona Energía, el 70% de la producción de la planta se suministrará a Manikaran Power Limited, una de las mayores empresas de comercialización de energía de India, a través de un contrato de compra de energía (PPA por sus siglas en inglés) de 15 años, mientras que el 30% restante se destinará al mercado.

Por otra parte, en cuanto a la repercusión laboral de dicha planta, la energética española ha señalado que su construcción ha generado hasta 1.000 empleos en su momento de mayor actividad.

Además, Acciona ha destacado que esta tendrá un "impacto positivo en las comunidades locales" gracias al programa de 'Gestión del Impacto Social' de la empresa, que impulsa iniciativas de educación, bienestar y cuidado del medio ambiente en las comunidades en las que opera.

Con este proyecto, Acciona Energía consolida su presencia en India, donde ya opera cuatro parques eólicos que suman 164 MW, y refuerza su diversificación geográfica.

En este contexto, cabe recordar que India es el cuarto mercado energético del mundo en términos de capacidad instalada y en la actualidad está logrando un "notable progreso" en el sector de las energías renovables.

Así, se ha marcado como objetivo alcanzar los 500 GW de capacidad instalada procedente de fuentes no fósiles para 2030, lo que lo convierte en "uno de los países con mejores perspectivas de crecimiento en el sector".

A junio de 2025, el país ya había alcanzado 235,7 GW -el 49% de su capacidad total instalada- procedentes de fuentes no fósiles.

Estos datos reflejan que la capacidad solar en India se ha multiplicado casi 40 veces, pasando de 2,82 GW en 2014 a 110,9 GW en 2025.

En concreto, Rajastán, estado en el que se localiza la planta impulsada por Acciona, representa aproximadamente el 27% de la capacidad solar acumulada del país, lo que lo convierte en el "estado líder en el despliegue de instalaciones solares a gran escala".