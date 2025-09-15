La industria del combustible pide "ambición y concreción" para transponer la directiva europea de renovables

Olvido Moraleda, presidenta de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE). ACIE

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) ha valorado los avances del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para transponer la RED III en España, aunque ha reclamado "mayor ambición y concreción para garantizar una transición energética pragmática y eficiente".

En un comunicado, la asociación, de la que forman parte Repsol, Moeve, BP España o Galp, entre otros, ha pedido una visión a largo plazo "ambiciosa" para asegurar los objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En concreto, ha reclamado avanzar en una transposición "completa y ambiciosa" de la RED III, que asegure la entrada en vigor del sistema de objetivos de combustibles y energías renovables el 1 de enero de 2027.

Evitaría así, dice, "una desventaja competitiva respecto a los países que ya han acordado este aumento de los objetivos en 2026".

También ha solicitado eliminar medidas que impongan cargas discriminatorias y creen una distorsión en el mercado español, "colocando a los fabricantes nacionales de combustibles en desventaja competitiva frente a los importadores".

En el marco de la audiencia pública al proyecto de Real Decreto de fomento de los combustibles renovables, AICE también ha subrayado la oportunidad que tiene España de situarse "a la vanguardia como líder europeo en la producción de combustibles renovables".

"El país cuenta con el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea y es el tercero con mayor disponibilidad de materia prima, fundamentalmente residuos, lo que redundaría en mayor autonomía estratégica y refuerzo de la circularidad".