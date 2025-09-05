Las tecnológicas disparan sus solicitudes para conectar sus 'data centers' a la red eléctrica: ya superan los 100 GW

Los gigantes tecnológicos han anunciado que tienen como objetivo invertir en España en los próximos años decenas de miles de millones para instalar centros de datos.

En concreto, empresas como Amazon, Microsoft, Google, Meta o IBM han anunciado casi 60.000 millones de euros en inversión para crear sus centros de datos en nuestro país, pero son infraestructuras que demandan muchísima energía.

El principal atractivo es que la energía es barata por las renovables en nuestro país, pero las eléctricas llevan meses alertando de que la red está saturada y no podrá soportar todo ese desembarco.

El Gobierno dice que la red tiene un límite, y "nos están pidiendo construir dos Españas en red eléctrica en cinco años".

"Estamos en este minuto perdiendo oportunidades de inversión en nuestra red", señalaba semanas atrás José Bogás, el consejero delegado de Endesa, porque no tiene capacidad para asumir una aluvión de nuevas inversiones tecnológicas.

"A ver cómo solucionamos este problema", apuntaba, por su parte, Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España.

Actualmente las empresas han llegado a pedir conexiones de la red para poder realizar su actividad que suman máximos hasta 45 GW al sistema.

Aseguran fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, según publica La Sexta, que las nuevas peticiones han triplicado por 80 superando los 100 GW, lo que implicaría, dicen, construir dos redes eléctricas de un día para otro.

"Dar luz verde a toda esta nueva demanda provocaría una sobrecarga", añaden, mientras España hoy es muy atractiva por su energía renovable y barata y sus buenas conexiones.

El temor para los expertos es que esta ventana de oportunidad se pierda.

El año pasado España tuvo que rechazar la mitad de solicitudes de acceso a la red por esa falta de capacidad.