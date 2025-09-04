PreZero se une al ecosistema de innovación y emprendimiento de PATIO Campus para impulsar la economía circular

Una sala del ecosistema de innovación y emprendimiento de PATIO Campus PreZero

PreZero, empresa internacional de referencia en España en la gestión de residuos y servicios medioambientales, se incorpora como nuevo miembro estratégico a PATIO Corporate Open Innovation & Startup Campus.

Se trata de un ecosistema referente en emprendimiento e innovación, para liderar el impulso de la economía circular y promover la transformación de los residuos en nuevos recursos de valor dentro del tejido empresarial.

Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades con un modelo de desarrollo más sostenible, impulsando la colaboración entre startups y grandes corporaciones para acelerar soluciones innovadoras en el ámbito medioambiental.

Así, esta alianza responde al compromiso de PreZero con la innovación colaborativa y la sostenibilidad empresarial y el propósito de conectar con nuevos proyectos empresariales y pymes tecnológicas que compartan su visión de futuro más eficiente y responsable.

Por su parte, PATIO amplía su red con un actor de referencia en la prestación de servicios medioambientales y soluciones de economía circular, con presencia en 10 países europeos.

La compañía impulsa un modelo de negocio orientado a transformar los residuos en recursos

a través de la vanguardia tecnológica y la digitalización.

Esta nueva incorporación representa también una oportunidad para que las organizaciones presentes en PATIO Campus encuentren nuevas vías de colaboración en el ámbito de la gestión de residuos, la transición energética y el impulso de soluciones circulares que transformen el modelo productivo actual.

Mónica Ramos, directora de Operaciones e Ingeniería de PreZero, ha comentado al respecto que “la unión a PATIO Campus nos brinda una plataforma única para intercambiar conocimientos, tecnologías y mejores prácticas con otras empresas".

"La innovación colaborativa es la clave para enfrentar los desafíos globales, y juntos podemos desarrollar soluciones efectivas que promuevan la economía circular y la gestión responsable de los recursos. En PreZero estamos comprometidos con el cambio y queremos inspirar a otros para que se unan a nosotros en este importante viaje”.

Javier López Zafra, presidente de PATIO Campus, señala, por su parte, que "la llegada de PreZero a PATIO Campus refuerza nuestra misión de articular un ecosistema de innovación transformadora".

"Su liderazgo en servicios medioambientales, su cultura de innovación abierta y su enfoque estratégico hacia la economía circular aportan un valor extraordinario a nuestra comunidad".

"Con PreZero seguimos creando un espacio donde las grandes corporaciones y las startups construyen conjuntamente el futuro sostenible del tejido empresarial”.

Este acuerdo marca un nuevo hito en la evolución de PATIO Campus, que continúa avanzando hacia su propósito de ser el nodo donde convergen el talento, la tecnología y la modernización corporativa para transformar el futuro del negocio.