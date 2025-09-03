Hafesa nombra consejero delegado a Diego Guardamino, antes director general, para "impulsar su expansión"

La compañía de 'trading' especializada en hidrocarburos Hafesa ha nombrado como nuevo consejero delegado a Diego Guardamino, hasta ahora director general, con el objetivo de "consolidar e impulsar su expansión", según ha indicado en un comunicado este miércoles.

Así, la firma ha informado de que dicho cambio en la dirección responde "también al compromiso del grupo por actuar con total responsabilidad y transparencia".

En este contexto, cabe señalar que el nombramiento viene asimismo motivado por el hecho de que el hasta ahora administrador único y fundador del grupo, Alejandro Hamlyn, haya decidido dar un paso a un lado con el fin de "preservar la estabilidad y reputación de la empresa".

Así, Hamlyn, salpicado por el caso de Leire Díez, pretende "evitar que cuestiones personales externas a la actividad de Hafesa puedan interferir en su desarrollo".

De este modo, con la incorporación de Guardamino al frente del grupo, Hafesa "reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible, la profesionalización de su gestión y la consolidación de su liderazgo como operador multienergético de referencia".

Respecto a la designación de Guardamino como nuevo CEO, la firma española ha destacado que el directivo, nacido en Bilbao en el año 1982, será, además de nuevo consejero delegado, administrador único de todas las sociedades que integran el grupo.

Es una "decisión estratégica" que refuerza la estructura organizativa de la compañía y que tiene "el objetivo de garantizar la máxima seguridad jurídica y operativa en un momento clave para su consolidación y expansión".

Multienergética

En este sentido, Hafesa ha señalado que el directivo vasco ha desempeñado un "papel fundamental" en la evolución de la empresa en los últimos años.

"Como director general, ha liderado con éxito la transformación del grupo hacia una propuesta multienergética, ampliando su red de estaciones de servicio, consolidando su área de trading y contribuyendo al lanzamiento de nuevas unidades de negocio como Aletteo, su comercializadora eléctrica", ha explicado la compañía.

Asimismo, Hafesa ha resaltado que, bajo su dirección, el grupo, que en el ejercicio 2024 alcanzó una facturación récord de 1.500 millones de euros, ha experimentado un "crecimiento sostenido, tanto en volumen como en diversificación".

La empresa ha comentado también que se abre una "nueva etapa" con dicho nombramiento, ya que viene acompañada de un plan de crecimiento que incluye la internacionalización de la compañía o la consolidación de las áreas de trading de combustibles fósiles y biocombustibles.

Igualmente, entre las previsiones de la firma se encuentra la expansión de su red logística y de terminales energéticos, con el objetivo de optimizar la cadena de suministro y reforzar su posición estratégica en el sector, así como la ampliación de su red de estaciones de servicio.

Por último, Hafesa ha subrayado que el plan también contempla el fortalecimiento de Aletteo como "actor relevante en el mercado eléctrico y de gas".