La junta de Soltec aprueba el plan de reestructuración y la ampliación de capital para garantizar su continuidad

La junta general extraordinaria de accionistas de Soltec ha dado luz verde a su plan de reestructuración, que incluye la reducción y el posterior aumento simultáneo del capital mediante la emisión de más de 365.000 nuevas acciones ordinarias, lo que supone un "paso clave para garantizar su continuidad y reforzar su viabilidad a largo plazo".

En concreto, dicha operación acordeón se realizará mediante la conversión en capital del préstamo de 30 millones concedido previamente por el nuevo inversor DVC Partners, lo que conlleva la emisión de dichos nuevos títulos, representativos del 80% de la compañía.

Asimismo, el plan de reestructuración incluye un conjunto de medidas financieras y operativas destinadas a consolidar la competitividad de Soltec, entre las que destaca un proceso de reestructuración de deuda con bancos, proveedores y acreedores que contempla una quita media aproximada del 50% y nuevos calendarios de pago diferido.

De este modo, Soltec se ha comprometido a reducir su deuda de aproximadamente 385 millones de euros a 255 millones.

Asimismo, el plan incorpora un refuerzo financiero a través de la entrada del ya mencionado nuevo socio "estratégico" DVC Partners con una aportación de 30 millones en préstamo capitalizable, 15 millones en liquidez y la concesión de avales para reactivar la actividad comercial.

"La compañía continuará desinvirtiendo en actividades no estratégicas como las divisiones de construcción (EPC) y gestión de activos para concentrar los recursos en su negocio principal, la división de seguidores solares, que en 2024 generó ingresos de 300 millones de euros y entregó 3,7 gigavatios (GW)", ha explicado la firma española.

De forma paralela, se han puesto en marcha más de 40 iniciativas internas orientadas a la eficiencia operativa, el control financiero y la gestión de tesorería. En este sentido, la junta ha acordado también delegar en el consejo de administración la interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos, así como las facultades necesarias para su elevación a instrumento público y posterior inscripción registral.

Durante la sesión, el consejero delegado de Soltec, Mariano Berges, ha afirmado que con la aprobación de dicho plan "dan un paso decisivo para asegurar la continuidad de la compañía y sentar las bases de un futuro más sólido".

"Con un equipo renovado, un socio estratégico y una estructura financiera reforzada, Soltec está preparada para afrontar con garantías los próximos retos del sector", ha concluido.

Por último, la compañía ha destacado que tras más de "dos décadas de trayectoria y más de 20 GW suministrados, mantienen su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, con el objetivo de seguir liderando la evolución del sector solar a nivel global".