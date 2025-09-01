Los conflictos en la CNMC por el acceso a la red eléctrica crecen por cuarto año con el almacenamiento en el foco

El acceso a la red eléctrica se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en el sector energético español.

“Siguiendo la tendencia de los últimos cuatro años, el número de conflictos de acceso a las redes eléctricas se sigue incrementando”, advierte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su último balance.

Solo en 2024, el organismo regulador resolvió 283 expedientes, la mayoría relacionados con la denegación de permisos a instalaciones de almacenamiento, tanto por la “falta de capacidad de generación como de demanda”.

En el último año, el acceso a la red eléctrica nacional ha generado graves cuellos de botella por falta de capacidad, constituyendo el principal freno para la industrialización y el despliegue de infraestructuras clave para la transición energética.

De acuerdo con los datos que maneja Aelec - la asociación de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP-, las solicitudes totales de acceso y conexión de demanda superaron los 67 gigavatios (GW) en 2024, casi un 40% de la potencia contratada actual en el país.

Sin embargo, el crecimiento desbocado de la demanda y las limitaciones de la infraestructura llevaron a que sólo 6,2 GW fueran efectivamente concedidos, frente a los 33,1 GW rechazados y los 27,8 GW que se quedaron en trámite.

El auge del almacenamiento eléctrico explica parte de la presión sobre la red. Aunque los promotores solicitaron 12,5 GW de acceso el ejercicio pasado, apenas se concedieron 777 megavatios (MW).

La demanda singular de los centros de datos ha añadido otro factor de fuerte tensión. En 2024, se solicitó un total de 19,3 GW (con 7,9 GW rechazados). Mientras, la industria realizó 18,6 GW de peticiones para acceder a la red (10,7 GW rechazadas).

El resto de solicitudes se repartieron entre proyectos urbanísticos (6,7 GW), recarga de vehículos eléctricos (3,3 GW) e hidrógeno renovable (2,1 GW).

Conflictos por gestión económica Al margen del acceso, los conflictos por gestión económica del sistema eléctrico se redujeron a 14 en 2024. Estos casos se refirieron a discrepancias en las liquidaciones del mecanismo de minoración y a decisiones del operador del sistema sobre la parada de plantas termosolares.

En medio de este caos, la CNMC aprobó en junio una resolución para ordenar el acceso a las redes de distribución de nuevas instalaciones demandantes de electricidad. Una norma que introduce criterios técnicos homogéneos y transparentes que permitirán evaluar la capacidad firme disponible en todo el país.

El objetivo es dar respuesta al creciente número de solicitudes derivadas de sistemas de almacenamiento, centros de datos, puntos de recarga de vehículos eléctricos y proyectos de hidrógeno, garantizando un trato equitativo y la seguridad del sistema eléctrico.

El hidrógeno y el biometano

En paralelo, los conflictos en el sector gasista también crecieron. Durante 2024 se instruyeron 36 expedientes, con un aumento notable en los relacionados con el blending de hidrógeno -la inyección de hidrógeno mezclado con gas natural en la red de transporte- (22 conflictos frente a 11 en 2023) y con la conexión de proyectos de biometano (3 casos).

Las disputas se centraron en las condiciones técnicas y económicas de conexión, así como en la información sobre capacidad disponible.