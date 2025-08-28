El auge de los centros de datos plantea un nuevo riesgo para la red eléctrica: Aragón lidera la cartera con 2,2 GW de demanda

El Operador del Sistema Eléctrico de Alberta (AESO), una de las provincias federales de Canadá, ha advertido que la proliferación de centros de datos para las aplicaciones de IA (inteligencia artificial) está ejerciendo una presión sin precedentes sobre la infraestructura de la red eléctrica.

"La mayoría de los centros de datos dependen en gran medida de la electrónica de potencia, sensible a las fluctuaciones de voltaje y frecuencia, lo que puede suponer un reto para las operaciones de la red eléctrica", señala en su web.

Por eso, el pasado 22 de agosto lanzó un documento con los "requisitos de conexión" que estas infraestructuras tienen que cumplir a partir de ahora para poder conectarse a la red. Y además, ha limitado la potencia total de los data centers al 10% de la punta de demanda (1,2 GW hasta 2028).

Entre los requisitos destaca la obligación de "aguantar fallos de tensión y frecuencia en la red sin desconectarse. No puede desaparecer la demanda de cientos de megavatios de golpe, ya hemos visto el impacto catastrófico en España", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero, en referencia al apagón del 28 de abril pasado.

No son los únicos. Según el último análisis de la consultoría internacional McKinsey & Company, la demanda eléctrica de los centros de datos de IA está creando problemas de control de tensión y frecuencia en las redes en Estados Unidos.

Hace poco más de diez días, en California (EEUU) tuvo lugar la reunión anual de los reguladores estatales de electricidad. A diferencia de otros años, esta vez entre los principales patrocinadores de la conferencia se encontraban las empresas tecnológicas más grandes del país: Amazon, Microsoft y Google.

Una señal más de que están transformando la industria energética estadounidense y difuminando la línea entre consumidor y productor de energía. Se han convertido en algunos de los actores más dominantes del sector, según asegura NYTimes.

Liderazgo en Aragón

En Aragón se han anunciado proyectos de data centers con 1,8 GW de capacidad de computación, lo que implica aproximadamente 2,2 GW de potencia eléctrica demandada, asegura Coronado.

Amazon Web Services (AWS) abrió el camino que han seguido Microsoft, Blackstone (bajo el brazo de su filial tecnológica QTS Data Centers) o Box2Bit atraídos por la energía renovable, agua, terreno, talento y una ubicación estratégica.

El primero anunció una inversión de 15.700 millones y el segundo le sigue en ambición, 11.805 millones de euros, para construir un campus tecnológico en Calatorao (Zaragoza).

"Con una potencia esperada de 2,2 GW con variabilidad muy rápida (especialmente en cargas de IA) representa un reto enorme para el control de tensión y frecuencia de la red eléctrica", advierte Coronado.

"Y puede poner en riesgo la seguridad de suministro no solo en Aragón, sino en toda España".

"¿Está el operador del sistema español, Red Eléctrica, definiendo las especificaciones de conexión de los centros de datos a la red eléctrica?", se pregunta el experto.

'Armónicos defectuosos'

Los centros de datos no se pueden considerar como una demanda eléctrica más, su escala y velocidad de respuesta los convierten en participantes activos en el control de la estabilidad de la red eléctrica.

Según el informe de Bloomberg 'La IA necesita tanta potencia que está empeorando la tuya' de diciembre pasado, mostró que más de tres cuartas partes de las lecturas de energía altamente distorsionadas en EEUU se encontraban a menos de 80 kilómetros de la actividad de grandes centros de datos.

Es lo que se conoce como "armónicos defectuosos". Ocurre cuando se interrumpe el flujo normal de electricidad en ondas constantes, lo que provoca picos y caídas de tensión erráticos. Si no se solucionan, las subidas o bajadas repentinas del suministro eléctrico pueden provocar chispas, incendios e incluso apagones.

"Los armónicos son un buen canario en la mina de carbón para detectar señales tempranas de estrés y problemas", señaló Bob Marshall, director ejecutivo de Whisker Labs, en el informe de Bloomberg.

Demanda de energía para centros de datos en EEUU McKinsey & Company

En Virginia (EEUU), grandes edificios repletos de servidores consumieron más del 4% de la electricidad del país en 2023, y los analistas gubernamentales estiman que esa cifra aumentará hasta el 12% en tan solo tres años. Esto se debe, en parte, a que ejecutan sistemas de IA que consumen mucha más energía que las máquinas que transmiten Netflix o TikTok.

Un análisis de la consultoría de gestión y estrategia mundial McKinsey & Company muestra que para 2030, las empresas invertirán más de 6 billones de euros en infraestructura de centros de datos a nivel mundial.

Casi 3,5 billones de euros se destinarán a inversiones en hardware informático, y el resto a áreas como bienes raíces e infraestructura energética. Y más del 40% de ese gasto se invertirá en Estados Unidos.

Y además, se prevé que las necesidades energéticas de los centros de datos en Estados Unidos aumenten en unos 460 teravatios-hora entre 2023 y 2030, el triple del nivel actual de consumo.

Habrá que tomarse en serio el refrán que dice que cuando veas a tu vecino las barbas cortar, visto lo ocurrido en Norteamérica y los planes de las tecnológicas por ubicarse en nuestro país, especialmente en regiones como Aragón.