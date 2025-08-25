La surcoreana GS E&C vende su división de agua en España, Inima, a la emiratí TAQA por más de 1.000 millones de euros

Después de cinco años, por fin la surcoreana GS Engineering & Construction Corp. dijo el viernes que había acordado vender su división española de tratamiento de agua GS Inima Environment SA por 1.200 millones de dólares (1.025 millones de euros) como parte de una realineación de cartera para enfocarse en negocios principales.

La constructora surcoreana no reveló el comprador. Sin embargo, fuentes en la industria de la construcción han especulado que Abu Dhabi National Energy Co. (TAQA), el holding energético controlado por el estado de los Emiratos Árabes Unidos interesado meses atrás en Naturgy, es el posible comprador.

GS E&C lleva prolongadas negociaciones sobre la venta, de hecho anunció su intención de ponerla en el mercado en octubre de 2020 en pleno periodo Covid. La tasación preliminar se situaba entonces alrededor de los 500 millones.

Los surcoreanos adquirieron GS Inima Environment a la constructora OHL Group, en noviembre de 2011.

En una presentación regulatoria, GS E&C dijo que el acuerdo valora una participación del 100% en GS Inima en 900 millones de dólares, añadiendo que el precio final está sujeto a cambios en espera de la aprobación regulatoria y el ajuste contractual.

GS Inima ha estado activa en la construcción de instalaciones de desalinización de agua de mar en Oriente Medio, incluyendo un proyecto de 2,4 billones de wones (1.500 millones de euros) en Omán y una construcción de 920.000 millones de wones (566 millones de euros) en los Emiratos Árabes Unidos en 2023.

En 2024, la empresa obtuvo 52.200 millones de wones (32 millones de euros) en beneficios netos sobre unas ventas de 493.000 millones de wones (303 millones de euros).

GS E&C ha estado desinvirtiendo en unidades no esenciales para mejorar la liquidez desde el año pasado.

En octubre, vendió GS Elevator Co. y Zeit O&M Co., un proveedor de servicios de mantenimiento de instalaciones energéticas, a Genesis Private Equity por sumas no reveladas.

Cayó en dificultades financieras tras detener las actividades de nuevos proyectos entre el 1 de abril y el 30 de noviembre del año pasado, tras un derrumbe estructural en una obra de apartamentos en Incheon, al oeste de Seúl (Corea del Sur).